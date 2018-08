Na dolenjski avtocesti trčila štiri vozila; mopedist in potnica na motorju v bolnišnico

14.8.2018 | 13:00

Ilustrativna fotografija (Foto: S. G., arhiv DL)

Danes nekaj pred 7. uro se je na dolenjski avtocesti v predoru Mali Vrh pripetila prometna nesreča, v kateri so bila udeležena štiri vozila (dve tovorni in dva osebna avtomobila). Ena oseba je utrpela lahke telesne poškodbe. Povzročitelju so možje postave izdali plačilni nalog, so sporočili s PU Ljubljana.

O dveh prometnih nesrečah v današnjem poročil pišejo tudi na PU Novo mesto. Včeraj okoli 14.30 so bili črnomaljski policisti obveščeni o prometni nesreči z udeležbo voznika osebnega avtomobila in voznika mopeda v Tribučah. Opravili so ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je nesrečo povzročil 61-letni voznik avtomobila, ki je zaradi izsiljevanja prednosti trčil v 54-letnega voznika mopeda. Lažje poškodovanega mopedista so reševalci odpeljali v bolnišnico.

Nekaj po 17. uri se je zgodila prometna nesreča na cesti Novo mesto - Šentjernej pri Dolenjem Mokrem Polju. Šentjernejski policisti so ugotovili, da je 28-letni motorist v ovinku zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in padel. Reševalci so v bolnišnico odpeljali 27-letno potnico na motorju, ki se je v nesreči lažje poškodovala. Povzročitelju nesreče so policisti izdali plačilni nalog.

Drago ga bo stalo - 3.700 evrov

Policisti PP Metlika so popoldne med kontrolo prometa v okolici Metlike z uporabo modrih luči ustavljali voznika osebnega avtomobila Volkswagen golf. Voznik znakov policistov ni upošteval, s pospešeno hitrostjo je nadaljeval z vožnjo proti Semiču, kjer je ustavil vozilo in peš pobegnil. Kasneje so policisti v Semiču ustavili kršitelja, ki je nadaljeval z vožnjo. Med postopkom so ugotovili, da 33-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Vozil je neregistriran in nezavarovan avtomobil, na katerem so bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu. Kršitelj je vozil pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 0,96 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o številnih kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče. Zakon o pravilih cestnega prometa, zakon o voznikih in zakon o motornih vozilih za omenjene kršitve določajo globo v višini 3.700 evrov.

Utrujenega Bolgara poslali počivat



V minuli noči je voznik, ki je vozil po avtocesti v smeri proti Obrežju, opozoril policiste na nezanesljivo in nevarno vožnjo voznika kombiniranega vozila, ki naj bi po avtocesti vozil okoli 50 km/h in z vozilom vijugal po prehitevalnem in voznem pasu. Novomeški prometniki so ga ustavili pri počivališču Zaloke. Ugotovili so, da je bil vzrok nezanesljive vožnje državljana Bolgarije utrujenost, zato so ga izločili iz prometa, svetovali so mu počitek in izrekli opozorilo.

Včlanil se bo k ribičem

Na Cankarjevi ulici v Novem mestu je v noči na ponedeljek nekdo vlomil v garažo stanovanjske hiše in ukradel pet ribiških palic ter dve motorni žagi.

Spet prijeli tujce, tokrat 13 Irancev

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju policijskih postaj Črnomelj in Brežice izsledili ter prijeli 13 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki z državljani Irana še niso zaključeni.

J. A.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 1h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni damjan A se tako parkira? Naši junaki v modrem so nam za vzgled.... Preglej samo prijavljene komentatorje