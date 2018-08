Prehod le še za pešce in kolesarje

14.8.2018 | 18:15

Prehod čez železniško progo bodo v soboto ukinili za promet. Pred dnevi se je tu zgodila nesreča, trčila sta vlak in tovorno vozilo. (Foto: R. N.)

Mirna - Od sobote dalje bo prehod čez železniško progo ob neposredni bližini železniške postaje Mirna možen le še za pešce in kolesarje. Slovenske železnice bodo namreč v sodelovanju s podjetjem Gradnje iz Dolenjega Boštanja, ki zaključuje urejanje druge faze podjetniško-industrijske cone Mirna, zgoraj omejeni prehod preuredile tako, da promet čez njega ne bo več možen.

Vsi, ki prihajajo iz smeri Zabrdje, bodo po novem progo lahko prečkali na zavarovanem železniškem prehodu le nekaj sto metrov stran. Na občini se zavedajo, da bodo nekateri občani zaradi tega nezadovoljni, vendar poudarjajo, da to pomeni izboljšanje prometne varnosti. Ravno pred dnevi se je tam zgodila nesreča, ko sta trčila vlak in tovorno vozilo, a še sreča, da se nihče ni huje poškodoval. Štefan Velečič iz občinske uprave je ob tem dodal, da je bilo zaprtje tega prehoda pogoj Slovenskih železnic, ko so načrtovali industrijsko cono in bodočo mirnsko obvoznico.

R. N.