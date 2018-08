Trčili osebni vozili; zapeljal s cestišča; kača v skladišču

14.8.2018 | 22:10

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes ob 09.13 sta na cesti Pot na Laze v Mirni trčili dve osebni vozili. Poškodovanega so reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje oskrbeli na kraju in ga prepeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj nesreče, pomagali reševalcem, odklopili akumulatorja in počistili razlite motorne tekočine, so sporočili z novomeškega regijskega centra za obveščanje.

Zapeljal s cestišča

Ob 15.05 je na cesti Gorenjim Gradiščem in Dolenjskimi Toplicami je voznik z osebnim vozilom zapeljal s cestišča. Poškodovanega voznika so reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto oskrbeli na kraju in ga prepeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Dolenjske Toplice so zavarovali kraj nesreče, pomagali reševalcem, nudili pomoč pri usmerjanju prometa, odklopili akumulator, počistili razlite motorne tekočine in pomagali avtovleki naložiti osebno vozilo.

Šest poškodovanih

Ob 17.19 je v ulici Kočevje v Črnomlju prišlo do prometne nesreče, kjer sta bili udeleženi dve vozili. V nesreči je bilo poškodovanih šest oseb. Oskrbeli so jih reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj ter jih odpeljali na nadaljnje zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj nesreče, pomagali reševalcem, nudili pomoč pri usmerjanju prometa, odklopili akumulatorja in počistili razlite motorne tekočine.

Potegnili psa iz vode

Ob 10.46 so v reki Krki pri Meniški vasi v občini Dolenjske Toplice opazili kadaver psa. Gasilci PGD Dolenjske Toplice in GRC Novo mesto so ob prisotnosti veterinarske inšpektorice s čolnom potegnili kadaver na brežino, kjer ga je prevzel delavec veterinarsko higienske službe.

Kača v skladišču

Danes ob 11.29 je na Ulici na Utrdbah v Črnomlju kača v skladiščnih prostorih ogrožala stanovalce. Gasilci PGD Črnomelj so pregledali objekt, vendar kače niso našli.

Pes ugriznil občanko

Z brežiškega regijskega centra za obveščanje pa so sporočili, da je danes ob 6.41 v naselju Mali Vrh, občina Brežice, pes napadel in ugriznil občanko. Reševalci NMP Brežice so občanko oskrbeli na kraju in prepeljali v UC Brežice. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.

R. N.