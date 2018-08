Mir pokojnih ogledalo živih

15.8.2018 | 08:10

Župan Ladko Petretič je povedal, da so vežico obnovili temeljito. (Foto: M. L.)

Vežico je blagoslovil kostanjeviški župnik Jože Miklavčič. (Foto: M. L.)

Obnovljena vežica (Foto: M. L.)

Kostanjevica na Krki - Potem ko je občina Kostanjevica na Krki v načrt svojih letošnjih naložb uvrstila obnovo vežice na kostanjeviškem pokopališču, je objekt že prenovila in pred dnevi so ga svečano odprli in blagoslovili.

Župan Ladko Petretič je ob odprtju predstavil naložbo. Rekel je, da so vežico obnovili temeljito. Obnovili so tudi obzidje pokopališča, drugo leto bodo pokopališče obnavljali naprej.

Vežico je blagoslovil kostanjeviški župnik Jože Miklavčič. Zahvalil se je županu, ker se je osebno zavzel za obnovo vežice in kapele. Kot je rekel, je pokopališče odraz kulture kraja ter odnosa do mrtvih in živih.

Na svečanosti, ki jo je povezovala Melita Skušek, je pel kostanjeviški pevski zbor.

M. L.

