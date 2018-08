FOTO: Slovesno v Zagradcu

15.8.2018 | 10:05

Novomeški škof msgr. Andrej Glavan je blagoslovil obnovljen glavni Marijin oltar.

Župnijska cerkev Marije brezmadežne je ob 230-letnici obstoja in delovanja župnije temeljito prenovljena.

Zagradec - Na predvečer Marijinega vnebovzetja ali velikega šmarna je bilo 14. avgusta v Zagradcu še posebej slovesno, saj je v prenovljeni župnijski cerkvi Marije brezmadežne potekalo slovesno bogoslužje ob 230-letnici obstoja in delovanja župnije.

Častitljivega jubileja se je udeležil novomeški škof msgr. Andrej Glavan, ki je v sklopu praznovanja visokega jubileja blagoslovil obnovljen glavni Marijin oltar, stranska oltarja, novi ambon in daritveni oltar s slikami škofa Friderika I. Barage, škofa Janeza Gnidovca, mučenca Alojzija Grozdeta ter drinskih mučenk, Marije Krizine Bojanc in Marije Antonije Fabjan.

Seveda so marljivi zagraški farani skupaj z župnikom Sašem Kovačem opravili še vrsto nujnih in vzdrževalnih del v notranjosti cerkve, zamenjali vrata na glavnem in stranskem vhodu, obnovili fasado cerkve in zvonika ter uredili dostope z asfaltno prevleko.

Nove pridobitve je poleg številnih župljanov denarno podprlo kar dvaindvajset botrov, za kar se jim je še posebej v uvodnem delu slovesnosti zahvalil župnik Sašo Kovač, ki je tudi predstavil vsa obnovitvena dela. Farani so pomagali tako z delom kot tudi z materialnimi sredstvi, na pomoč pa sta izdatno priskočili tudi KS Zagradec ter Občina Ivančna Gorica pri ureditvi in asfaltiranju poti okoli pokopališča.

Praznovanje je s petjem polepšal domači mešani cerkveni pevski zbor pod vodstvom Roberta Kohka. Po slovesni maši je sledila procesija z Marijinim kipom.

Tekst in foto: S. Mirtič

Galerija