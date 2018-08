VIDEO: 78-letnica več kot 4 km po AC v napačni smeri

15.8.2018 | 11:00

Tokrat se je k sreči dobro končalo... (Vir: Dars)

Poročali smo, da so policisti nedavno izsledili voznico, ki je po dolenjski avtocesti vozila v nasportni smeri. Zgodilo se je minulo soboto nekaj minut po 9. uri. Policisti na Operativno komunikacijskem centru Policijske uprave Novo mesto so prejeli več klicev voznikov, da na avtocesti pri Novem mestu v smeri proti Ljubljani nekdo vozi v nasprotni smeri.

»Na kraj je bilo takoj napotenih več policijskih patrulj, obveščeni so bili tudi delavci DARS-a. Policisti so na podlagi delnega opisa vozila voznico izsledili pri počivališču Starine. Ugotovljeno je bilo, da je 78-letna voznica na Karteljevem zapeljala na avtocesto in več kot štiri kilometre vozila v nasprotni smeri. Policisti okoliščine še ugotavljajo in bodo po zaključeni preiskavi voznico ovadili na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu,« je sporočila predstavnica za odnose z javnostmi na PU Novo mesto Alenka Drenik in poslala še video posnetek Darsovih nadzornih kamer.

Zakon o pravilih cestnega prometa določa, da je vožnja v nasprotni smeri na avtocesti prepovedana. Globa za takšno dejanje je določena v višini najmanj 1.200 evrov z izrekom 18 kazenskih točk, kar pomeni prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja.

In kaj storiti, če se na AC vključite narobe in prepozno spoznate napako? »Če voznik ugotovi, da je zapeljal na nasprotno smerno vozišče avtoceste, naj ustavi vozilo (po možnosti zunaj vozišča in tako, da ne ogroža sebe in drugih udeležencev). O tem naj takoj obvesti tudi policiste, ki bodo poskrbeli za ustrezno zavarovanje vozila in varnost ostalih udeležencev v prometu,« je za Dolenjski list v enem od člankov, ki so opozarjali na to prometno nevarnost, še dodala Drenikova.

M. M.

Po AC v nasprotni smeri (Vir: Dars)