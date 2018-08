Zakaj pa ne dolenjsko belo; Svetniki za svetnika; Človeška ribica v česnovi omaki

15.8.2018 | 17:10

Zakaj pa ne dolenjsko belo, je vprašanje, ki so si ga na tradicionalnem Cvičkovem večeru na Raki zastavili vinski strokovnjaki. Cviček ni več tako v modi, kot je bil, dolenjski vinogradniki pa so v času cvičkove evforije povsem zanemarili bela vina, ki so zdaj na trgu čedalje bolj iskana. Tako v dolenjskih gostilnah, če človek naroči belo, dobi štajersko ali belokranjsko vino.

Črnomaljci imajo Petrov trg

V Črnomlju imajo Petrov trg. Prostor med župnijsko cerkvijo in glasbeno šolo pa niso poimenovali po kakem za razvoj in slavo mesta pomembnemu človeku ali narodnemu heroju s tem nadimkom, pač pa kar po svetniku, ki mu je posvečena tamkajšnja cerkev. Nasprotni predlog je bilo ime Mestna ploščad 1407, kar je letnica ustanovitve mesta, a so v glasovanju prevladovali občinski svetniki, ki so jim bliže svetniki.

Človeška ribica v česnovi omaki

V Jelševniku v Beli krajini so pripravili drugo česnovanje, festival, na katerem so dali poudarek črni človeški ribici in česnu. Če bi stvar vzeli dobesedno, bi to pomenilo črno človeško ribico v česnovi omaki, dejansko pa je bilo znamenitemu prebivalcu belokranjskega podzemlja namenjeno predavanje, kuharski del festivala pa česnu.

