Voznica se je prevrnila na streho

15.8.2018 | 18:20

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Včeraj okoli 18. ure je bila PU Ljubljana obveščena o prometni nesreči pri Sodražici, v kateri je bila udeležena voznica osebnega vozila. Z ogledom kraja nesreče in zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je vozila avtomobil Audi po regionalni cesti iz smeri Loškega Potoka proti Sodražici. Zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča je zapeljala na bankino in se nato zaradi naglega manevra s krmilom vozila v levo prevrnila na streho vozila.

V nesreči se je voznica lažje poškodovala, z reševalnim vozilom so jo odpeljali v ZD Ribnica. Pri postopku je bilo ugotovljeno, da je vozila pod vplivom alkohola (0,54 mg/l), policisti so ji izdali plačilni nalog.

Gorelo strnišče

Danes ob 16.42 so gasilci PGE Krško posredovali v bližini naselja Gorica (občina Krško) kjer je gorelo strnišče. Gasilci so požar na površini okoli treh hektarjev pogasili, poročajo z ReCO Brežice.

Z novomeškega pa dodajajo, da so po 17. uri dežurni reševalci Enote helikopterske nujne medicinske pomoči s helikopterjem Slovenske vojske poleteli v Metliko, kjer so skupaj z reševalci nujne medicinske pomoči ZD Metlika oživljali obolelo osebo, vendar reanimacija žal ni bila uspešna

M. M.