Naravni topli vrelec Klevevž zelo obiskan

16.8.2018 | 10:40

Mnogi se v tej vročini radi osvežijo v naravnem izviru termalne vode v Klevevžu.

Grič pri Klevevžu - V teh vročih poletnih dneh so mnogi odšli na morje, spet drugi se hladijo v kakih bazenih, ob rekah, ipd. Med zelo obiskanimi točkami v naši bližnji okolici pa je že mnoga leta tudi naravna toplica Klevevž - mali zeleni turistični zaklad Dolenjske, ujet med vinogradi blizu kraja Šmarješke Toplice, kjer potok Radulja ustvarja čudovito sotesko z manjšimi slapi.

Poznal jih je že Janez Vajkard Valvazor in omenil v svoji Slavi vojvodine Kranjske. Klevevž je poznan po termalni vodi v kamnitem bazenu, ki je poleti in pozimi topla. Izvir termalne vode pri Šmarjeških Toplicah, ki ga domačini imenujejo Klevevška toplica, se od ostalih loči po tem, da ima celo leto voda okoli 21 do 25 stopinj Celzija.

Informativna tabla, zraven koš za smeti, v ozadju pa tudi sanitarije.

To je hipotermalni izvir, ki je nastal ob istem prelomu kot izvir v Šmarjeških Toplicah. In topla termalna voda je marsikomu zelo všeč. Še zlasti, ker je zraven tudi gozd, senčka… Zato kopalcev ne manjka, pa ne le domačinov, temveč tudi od drugod, zlasti ne v tej poletni vročini. A tudi v drugih letnih časih in pozimi se najdejo. Pravijo, da je to neokrnjen biser narave.

Skupina obiskovalk iz Ljubljane, navdušena nad tem skritim kotičkom naravne lepote.

Občina Šmarješke Toplice je pred nekaj leti na tem prostoru postavila informativno tablo, uredila dostop do bazenčka - lesen mostiček, na jasi postavila nekaj klopic in mizic, ne manjkajo koši za smeti, v gozdičku pa stoji tudi kemično stranišče.

V neposredni bližini sta Zgornja in Spodnja Klevevška jama pod nekdanjim gradom Klevevž, kjer je še en termalni izvir. V jami so arheologi našli prazgodovinsko keramiko. Jama ni urejena za obiskovalce.

Več o načrtih šmarješke občine s tem prostorom, pa si boste lahko prebrali v prispevku v enem od prihodnjih Dolenjskih listov. Tokrat le kratka fotoreportaža z obiska Klevevških Toplic v preteklih dneh.

Besedilo in foto: L. Markelj

