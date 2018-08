Zgoreli štirje zabojniki

16.8.2018 | 08:20

Ob 2.55 je v Črmošnjicah pri Stopičah, občina Novo mesto, gorelo v zabojnikih za komunalne odpadke. Požar je uničil štiri zabojnike. Pogasili so ga gasilci GRC Novo mesto in PGD Stopiče.

Reanimacija ni bila uspešna

Včeraj ob 17.04 so dežurni reševalci Enote helikopterske nujne medicinske pomoči s helikopterjem Slovenske vojske poleteli v Metliko, kjer so skupaj z reševalci nujne medicinske pomoči ZD Metlika oživljali obolelo osebo, vendar reanimacija ni bila uspešna.

Danes brez elektrike

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo danes od 7. do 11. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZEMELJ, izvod Proti Podzemlju-cerkev.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah danes prekinjena dobava električne energije:

-od 7.30 do 10. ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. KAMENCE;

-od 12. do 14. ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SOTESKA.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo danes zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije:

-od 7.30 do 14. ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SKROVNICA;

-od 7.30 do 10. ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODŠUMBERK na izvodu VODOVOD.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

