Veliko dela s sršeni

16.8.2018 | 08:40

Gasilci so imeli včeraj veliko dela s sršeni. Gasilci PGE Krško so ob 8.04 odstranili sršenje gnezdo s podstrešja stanovanjskega objekta v naselju Velika vas pri Krškem in ob 19.04 s podstrešja stanovanjskega objekta v naselju Libna, občina Krško, gasilci PGD Obrežje pa so sršenje gnezdo odstranili ob 18.48 s podstrešja počitniškega objekta v naselju Bojsno, občina Brežice, in ob 21.13 s podstrešja gostinskega objekta na Topliški cesti v naselju Čatež ob Savi.

Prekinjena dobava električne energije

Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce električne energije, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorske postaje Brezina vodovod med 7.30 in 9.30 uro in na območju transformatorske postaje Krška vas med 8. in 11. uro.

Zapora ceste

Kop Brežice d.d. obvešča, da bodo danes izvedli popolno zaporo občinske javne ceste LZ 024161 Cirnik – Koritno (od km 0.2750 do 3.650). Zapora bo postavljena od 16.8.2018 do 12.9.2018 zaradi rekonstrukcije vozišča z ureditvijo odvodnjavanja.

M. L.-S.