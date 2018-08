Iz ograje na streho

16.8.2018 | 09:55

Ilustrativna slika (foto: M. L.-S.)

Včeraj ob 19.47 je pred naseljem Mozelj v občini Kočevje osebno vozilo trčilo v odbojno ograjo in se pri tem prevrnilo na streho. Gasilci PGD Kočevje so odklopili akumulator in vozilo postavili nazaj na kolesa. Poškodovanega voznika so prepeljali v oskrbo v Zdravstveni dom Kočevje.

Gorelo strnišče

Ob 16.22 je v naselju Gorica, občina Krško, gorelo strnišče. Požar na površini približno treh hektarjev so pogasili gasilci PGE Krško.

M. L.-S.