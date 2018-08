Prevažal 18 avtomatskih pušk, 37 nabojnikov in 700 nabojev

Krško - Ko se je 19. decembra lani na mejni prehod Obrežje pripeljal 21-letni Amar Bajrić in ga je pod drobnogled vzel mobilni oddelek Finančnega urada Novo mesto, se je vozniku podrl svet, uradnikom pa zasvetile oči. Državljan Bosne in Hercegovine je vozil 18 avtomatskih pušk, dve pištoli, eno lovsko puško, 37 nabojnikov za avtomatsko puško in okoli 700 nabojev različnih kalibrov.

Seveda se je njegova »poslovna« pot končala na meji, pristal je v priporu, od koder ga zdaj vozijo na krško sodišče, kjer mu sodijo zaradi prepovedanega prometa z orožjem. On ves čas trdi, da z najdbo nima nič in da sploh ni vedel, kaj ima v avtomobilu.

Težko je verjeti, da šofer ni vedel, da ima pod tapeto v prirejenem prostoru pravo orožarno, zaradi katere mu zdaj grozi 10 let zapora.

Na eni od obravnav je kriminalist novomeške policijske uprave povedal, da naj bi pred prijetjem z enega od mobilnih telefonov (zasegli so mu dva) izbrisal 41 klicev in tudi nekaj sporočil, klice pa naj bi opravil, ko je bil na poti proti Sloveniji.

Kmalu po tistem, ko je padel v roke našim kriminalistom, je stekla mednarodna operacija, v kateri so v Bosni in Hercegovini priprli tri moške, ki naj bi bili povezani z Bajrićem in tihotapljenjem orožja. Med sojenjem v Krškem so preko videokonference že zaslišali nekaj bosanskih državljanov.

S krškega okrožnega sodišča so sporočili, da se bo sojenje nadaljevalo v ponedeljek.

Kot je na novinarski konferenci po tem zasegu orožja povedal Robi Ribič iz Uprave kriminalistične policije Generalne policijske uprave, je orožje, ki v zahodno Evropo pride z območja Balkana, zanimivo za organizirane kriminalne združbe, saj ga potrebujejo za izvajanje kaznivih dejanj. Po njegovi oceni je bila nabavna vrednost zaseženega orožja v tem primeru od pet do osem tisoč evrov, na končni destinaciji pa bi bilo vredno tudi 10-krat več.

