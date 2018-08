KS Drska: Prenova po več kot 30 letih

16.8.2018 | 13:15

Prenovili bodo prometno zelo obremenjeni del Drske - od žel. proge do križišča s Šegovo ulico, ob tem pa še del vzporednih ulic.

Martin Gosenca, Gregor Macedoni in Mira Retelj (z leve proti desni)

Novo mesto - Novomeški župan Gregor Macedoni in direktor CGP Martin Gosenca sta danes ob prisotnosti predsednice sveta KS Drska Mire Retelj v prostorih te največje krajevne skupnosti v občini podpisala pogodbo za prenovo ceste na Drski. Gre za odsek od križišča s Šegovo ulico mimo gostilne Jakše do železniške proge.

»V načrtih je bila sprva le preplastitev ceste, a se je izkazalo, da je potrebna celovita prenova komunalne infrastrukture, saj v tem delu ni bila deležna sprememb v zadnjih treh desetletjih,« je povedal župan in z Retljevo poudaril, da gre za eno tistih občinskih povezav, ki so zelo obremenjene, saj KS Drska zajema šest tisoč ljudi, k temu pa sodi še okoli tri tisoč dijakov in študentov Šolskega centra Novo mesto. »Po prenovi bo polovica cestišča namenjena pešcem in kolesarjem, polovica pa motornemu prometu,« je še dodal župan.

»Naša krajevna skupnosti se širi s stanovanjskimi bloki, tudi novimi v Mrzli dolini, medtem ko infrastruktura v zadnjih 15 letih tem širitvam ni sledila. Prometnih zagat je res veliko in veseli nas, da ko smo pred dvema letoma občini oddali idejni projekt prenove tega odseka, danes vidimo začetek njene uresničitve,« je povedala Retljeva.

Gosenca je rekel, da bodo s pripravo gradbišča začeli že v začetku septembra, glavnino del zaključili do konca oktobra, v celoti pa odvisno do konca leta. »Ker bomo prenovili tudi vodovodne napeljave ter fekalno in meteorno kanalizacijo, se bomo trudili, da bodo tamkajšnji stanovalci čim manj časa brez vode ipd., a hkrati vse vnaprej prosimo za razumevanje.«

Ob današnjem podpisu je Macedoni naštel še ostale infrastrukturne projekte v KS Drski, o čemer bomo podrobneje poročali v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Tekst in foto: M. Martinovič