Brežiški zdravstveni dom posodablja svoj vozni park

16.8.2018 | 14:00

Ilustrativna slika (arhiv DL)

Brežice - Zdravstveni dom Brežice razpolaga z 20 vozili, od katerih jih večino uporabljata reševalna in patronažna služba. Vendar pa je povprečna stopnja odpisanosti vseh avtomobilov kar 70,49 odst. Zato so se tudi odločili, da vozni park posodobijo.

Tako so že v začetku letošnjega leta nabavili dve vozili in sicer Fiat Pando v vrednosti 13.340 evrov bruto z vključenim DDV za patronažno službo in Volkswagen Sharana v znesku 39.150 evrov bruto z vključenim DDV za prevoze za potrebe dialize.

Do konca letošnjega leta pa bodo nabavili še dva in sicer: opremljeno reševalno vozilo tipa B – pol povišana verzija s stalnim pogonom na vsa štiri kolesa v znesku 123.000 evrov z DDV za potrebe reševalne službe ter vozilo za urgentnega zdravnika, za katero pa so se skupaj z Občino Brežice prijavili na razpis Ministrstva za zdravje, ki jim bo sofinanciralo nakup vozila v višini 16.752,60 evrov, Občina Brežice in Zdravstveni dom Brežice pa bosta zagotovila razliko do pogodbene vrednosti (vozilo 29.919,84 evrov bruto z vključenim DDV in nadgradnja 18.558,18 evrov bruto z vključenim DDV).

Kot je v sporočilu za javnost zapisal direktor brežiškega zdravstvenega doma Dražen Levojević, bodo nova vozila bistveno prispevala k varnosti in udobju uporabnikov in uslužbencev zavoda.

M. L.-S.