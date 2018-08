Po blagoslovu tudi postavitev klopotca velikana

16.8.2018 | 15:00

Za postavitev klopotca velikana je bilo potrebnih kar nekaj močnih moških.

Pobudnika srečanja Boštjan Sladič in Janez Primožič

Klopotce je blagoslovil šentrupertski župnik Jakob Trček.

Dogodka, ki je prerasel v tradicionalno prireditev, se je znova udeležilo kar precej ljudi.

Mala sela nad Šentrupertom - Na praznik Marijinega vnebovzetja so včeraj v Malih selih nad Šentrupertom že enajstič pripravili blagoslov klopotcev. Stara tradicija veleva, da se na veliki šmaren po vinorodnih območjih postavlja klopotce, da bi ti z ropotom odganjali ptiče in druge nadloge, ki bi utegnile ogroziti letino.

Blagoslov lesenih naprav v tej šentrupertski vinogradniški gorici se je pred leti začel bolj po naključju, ko sta soseda Janez Primožič in Boštjan Sladič dobila subvencijo zaradi škode, ki jima jo je povzročila srnjad. Ker sta ugotovila, da si bosta nekaj malega odškodnine težko razdelila, sta se odločila denar nameniti za pripravo dogodka. »Ugotavljam, da se je srečanje prijelo. Vsako leto je več klopotcev. Letos smo jih našteli 26,« je dejal Sladič.

Prvi blagoslov je potekal pri Primožičevi zidanici in tudi kasneje lokacije niso spreminjali. Da bo dogodek prerasel v takšno prireditev, na kateri se vsako leto zbere kar precej ljudi, soseda nista pričakovala. Med številnimi, ki so se udeležili blagoslova, je bil tudi podžupan šentrupertske občine Robert Jereb, ki je dejal, da je za enajsto izvedbo dogodka potrebno veliko vztrajnosti, prireditev pa ima tudi že tradicionalno noto.

Večino klopotcev so prinesli vinogradniki z njihove vinske gorice, je dejal Sladič, nekaj pa jih je tudi s sosednjih. Še posebno je bil vesel, da so tudi tokrat prišli člani Etno družabnega društva Draga. Da bodo klopotci dobro služili svojemu namenu, jih je blagoslovil domači župnik Jakob Trček. Podobno kot doslej so tudi letos pri Primožičevi zidanici postavili klopotca velikana, njegove vetrnice v premeru pa merijo več kot štiri metre. Bil je namreč že skrajni čas za postavitev klopotcev, ki bodo približno mesec dni skrbeli, da bo grozdje lepo zorelo. Kot pravi Primožič, se v tej šentrupertski gorici obeta dobra letina.

Sicer je bilo tudi letos v Malih selih v ospredju druženje ob jedači in pijači, kulturni in zabavni program pa so prispevali Vaški pevci KUD Mavrica iz Šentruperta ter ansambel Zavriskaj. Kot novost so vsi obiskovalci dobili lesene obeske v spomin na ta blagoslov.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija