Viteško dvorano napolnili Vivaldijevi zvoki

16.8.2018 | 16:00

Brežice - V okviru festivala Seviqc Brežice so včeraj Viteško dvorano Gradu Brežice napolnili zvoki skladatelja Antonia Vivaldija. Nastopila je italijanska zasedba Orchestra Barocca San Marco pod vodstvom dirigenta in oboista Paola Faldija s koncertnim programom Antonio Vivaldi: Arije in koncerti.

Uro pred koncertom je na festivalskem predtaktu dirigent Faldi predstavil koncertni program. Sledil je pogovor z dirigentom in nato ogled razstave Posavskega muzeja Brežice Časi na vasi, etnografski filmi po resničnem življenju Kapelcev in Pišečanov.

Zadnji letošnji festivalski koncert bo 25. avgusta ob 20.30 uri v Bistriškem gradu. Predstavil se bo Hrvaški ansambel Projekt Lazarus.

M. L.-S.