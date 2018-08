Z imitacijo orožja vznemirjal občane

16.8.2018 | 16:15

Foto:PU Novo mesto

Kot so nam sporočili s Policijske uprave Novo mesto, so bili novomeški policisti včeraj popoldne obveščeni, da v Novem mestu moški hodi po ulici z orožjem in strelja v stanovanjsko hišo. Policisti so takoj odšli na kraj in ugotovili, da je 18-letni kršitelj z airsoft puško streljal v sosednjo hišo, kjer živita starejša stanovalca in poškodoval rolete. Kršitelju so zasegli imitacijo orožja, s katerim je ogrožal in vznemirjal občane. Zoper 18-letnega kršitelja, ki je v preteklosti že večkrat kršil javni red in mir in vznemirjal prebivalce naselja, bodo na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Zakon o javnem redu in miru določa, da kdor na javnem kraju nosi, razkazuje ali uporablja dekorativno orožje, imitacije orožja, orožje, ki je namenjeno za alarm, signaliziranje ali druge predmete, ki so po videzu podobni orožju, pa se v skladu z zakonom, ki ureja razvrstitev in kategorizacijo orožja ne štejejo za orožje, in s tem povzroči vznemirjenje ali občutek ogroženosti, se kaznuje z globo 208 evrov.

Vozil brez registrskih tablic

Policisti PP Črnomelj so včeraj dopoldne v Črnomlju ustavili voznika, ki na osebnem avtomobilu Volkswagen passat ni imel nameščenih registrskih tablic. Med postopkom so ugotovili, da 31-letni kršitelj vozi neregistriran avtomobil in nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Vozil je pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 0,83 miligramov alkohola. Avtomobil so mu zasegli in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Odtujil blagajno

V Leskovcu pri Krškem je med 13. 8. in 14. 8. nekdo skozi okno vlomil v prodajalno in odtujil blagajno z menjalnim denarjem. Škode je za okoli 300 evrov.

Škode za okoli 1300 evrov

Med 13. 8. in 14. 8 je v kraju Gorica na območju Krškega neznanec vlomil v brunarico in odtujil kotel z gorilnikom, žar z gorilnikov in pijačo. Povzročil je za okoli 1300 evrov škode.

M. L.-S.