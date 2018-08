Festival Jazzinty že v polnem teku

16.8.2018 | 17:10

Novo mesto - V Novem mestu poteka že četrti dan koncertov in delavnic enotedenskega festivala Jazzinty.

Od ponedeljka do srede so obiskovalci lahko v atriju Lokal Patriota v dveh različnih zasedbah in na solo koncertu poslušali avtorsko glasbo mladega pianista Miho Gantarja. V ponedeljek je s svojim najnovejšim projektom nastopil bobnar Žan Tetičkovič, sledil pa je jam session glasbenikov, ki se sicer ponavljajo vsak večer.

V torek je s svojo skupino sestavljeno iz študentov Prins Claus konservatorija pel ter se z glasom in z efekti poigraval vokalist JD Walter. Na odru se mu je v duetu pridružil tudi Simone Zanchini, mojster modernega harmonikarskega zvoka.

Tretji večer je Miha Gantar na svojem solo koncertu na klavirju uporabljal tudi bobnarske palčke, ki so poleg igranja po činelah igrale tudi kar po klavirskih strunah, sledil pa je solo koncert pevke Becce Stevens, ki je sama igrala tudi na kitaro in na ukulele.

Danes bosta na Muzejskih vrtovih nastopili skupini Shapes of Time ter Tin man & the Telephone iz Nizozemske. Jutri bo prav tako na Muzejskih vrtovih pod vodstvom skladatelja Igorja Lumperta v sodelovanju s člani bivših udeležencev, mentorjev in nastopajočih na festivalu in delavnicah izveden Hommage festivalu Jazzinty, na sobotnem zaključnem večeru pa se bo na Muzejskih vrtovih predstavilo devet zasedb, ki bodo igrale glasbo vsakega mentorja. V zasedbah bodo nastopili vsi udeleženci in mentorji delavnic festivala Jazzinty.

