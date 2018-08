Deveto srečanje starodobnikov

16.8.2018 | 17:45

Raka - Turistično društvo Lovrenc Raka je v sklopu krajevnega praznika tudi letos izvedlo srečanje lastnikov starodobnih vozil. Srečanja se je udeležilo preko 70 starodobnikov, veliko pa je bilo tudi obiskovalcev, ki so si z zanimanjem ogledovali stara vozila, traktorje in motorje in obujali spomine na čase, ko so takšna vozila imeli tudi sami.

V okviru srečanja so izvedli panoramsko vožnjo mimo raške cerkve do Gasilskega doma na Smedniku, po vrnitvi na raško igrišče pa so podelili priznanja lastniku najstarejšega vozila in najstarejšemu udeležencu srečanja. Priznanji sta prejela: lastnik vojaškega džipa Ford, letnik 1942, Franc Medvešek, kot lastnik najstarejšega vozila in Jože Jerele, rojen leta 1941, kot najstarejši udeleženec srečanja.

Sledilo je še tekmovanje v odbojki, ugotavljanje višine čebule (obešena pod šotorom) in zabijanje žebljev, prireditev pa je bila popestrena z glasbo domačih muzikantov.

M. L.-S.

