Bila je umazana snov, ki pa ni nevarna okolju

16.8.2018 | 18:25

Urad za operativo izpostava URSZR Novo mesto je bila danes ob 8.45 obveščena, da je cesta od naselja Srebrniče do Novega mesta onesnažena s plinskim oljem. Gasilci GRC Novo mesto in delavci CGP Novo mesto so cesto pregledali in ugotovili, da je na cesti umazana snov, ki pa ni nevarna okolju.

Odstranili sršenje gnezdo

Ob 07.53 so na Blanci, občina Sevnica, posredovali gasilci PGD Sevnica, ki so odstranili sršenje gnezdo iz stanovanjskega objekta.

Okvara na daljnovodu

Ob 14.09 je v naseljih Zasap, Skopice in Krška vas, občina Brežice, zaradi okvare na daljnovodu prišlo do prekinitve oskrbe z električno energijo. Okvaro so odpravili delavci podjetja Elektro Celje do 15. ure.

Zapore cest

Kostak d.d. Krško obvešča o popolnih in delnih postavitvah cestnih zapor na LC 191121 Gorica-Drnovo (med AC in Gorico), LC 191193 Brezje/Senuše-Velika vas (skozi gozd), LC 191322 Straža pri Raki-Senuše (skozi naselje Straža pri Raki), LC 191171 Leskovec-Golek-Veliki Trn-Planina (skozi Smečice, Planina, Mali Trn), LC 191191 Krško-Cesta-Golek (med Golekom in Goro), LC 191101 Rožno Presadol (v Rožnem pri mostu), JP 691261 Reštanj-Zakov-Ravni Log (med Reštanjem in Ravnim Logom) od 15.08.2018-31.12.2018 zaradi preplastitve cestišča. Obvoz ni predviden.

Jutri brez elektrike

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo jutri zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije:

- od 7.30 do 14.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SKROVNICA;

- od 7.30 do 11.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SELO PRI ZAGORICI.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo jutri od 7.30 do 13.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SMOLENJA VAS 3.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo jutri zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije:

- od 7.30 do 10.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TRIBUČE1 in TP ŠIKONJSKA VAS;

- od 10.30 do 12.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRIBINCI, TP BEDENJ, TP JANKOVIČI.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo jutri od 7.30 do 9.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PETROL SEMIČ, izvod Novo naselje.

Elektro Celje, Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce električne energije na področju nadzorništva Mokronog, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije v petek, 17. avgusta med 8.15 in 13.15 uro na območju transformatorske postaje Kladje Kal, Rupa in Gaberska gora.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. L.-S.