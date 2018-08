Ročna bomba, dimniški požar in sršeni

17.8.2018 | 08:15

Včeraj popoldne so v naselju Kočevske Poljane, občina Dolenjske Toplice, med delom našli ročno bombo SRCM, italijanske izdelave, ostanek druge svetovne vojne. Pripadnika Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske in Ljubljanske regije sta bombo uničila na kraju najdbe. Gasilci PGD Podturn in policisti so zavarovali območje razstrelitve. Obveščene so bile pristojne službe in lokalna skupnost.

Okoli 18. ure so v naselju Praprot, občina Semič, zagorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Semič in Stranska vas so pogasili požar, pregledali okolico dimnika s termo kamero in prezračili prostore.

Malo po 18. uri so v Ulici Anke Salmičeve, Leskovec pri Krškem, občina Krško, posredovali gasilci PGE Krško, ki so iz stanovanjskega objekta odstranili sršenje gnezdo.

Malo pred 20. uro so gasilci PGE Krško podobno akcijo izvedli še v naselju Gora, občina Krško.

Elektrike ne bo ...

Elektro Celje d.d., Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce električne energije na področju nadzorništva Mokronog, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije v petek, 17. avgusta med 8.15 in 13.15 na območju transformatorske postaje Kladje Kal, Rupa in Gaberska gora.

Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce električne energije, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorskih postaj Podbočje Trg izvod proti Šoli med 8. in 12. uro, ter Ravno izvod Kurja vas Drenovec med 11. in 14. uro.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo v petek dne 17. 8. 2018:

- od 7.30 do 10.00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TRIBUČE1 in TP ŠIKONJSKA VAS;

- od 10.30 do 12.00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRIBINCI, TP BEDENJ, TP JANKOVIČI.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo v petek dne 17. 8. 2018 od 7.30 do 9.00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PETROL SEMIČ, izvod Novo naselje.

Voda je ...



Prekuhavanje vode zaradi motnosti na vodovodu Mladetiče-Gabrijele-Pijavice ni več potrebno.

