Prodajo dejansko vse, a cene kljub pomanjkanju tudi letos navzdol

17.8.2018 | 08:45

V nasprotju z večjim delom Evrope suša dolenjskih pridelovalcev zelenjave letos ni prizadela. (Foto: B. B.)

Novo mesto - Ekstremna suša, ki je letos prizadela številne evropske države, je močno zmanjšala pridelek zelenjave. Evropsko združenje predelovalcev sadja in zelenjave govori celo o najhujši krizi na trgu zelenjave v zadnjih 40 letih. K sreči je dolenjske zelenjadarje suša letos v pretežni meri obšla, zato smo pri našem največjem ponudniku zelenjave, Kmetijski zadrugi Krka, preverili, kako se zaostrene razmere v Evropi odražajo na domačem trgu.

»Dolenjski pridelovalci zelenjave trenutno večino svojega pridelka prodajo brez težav, saj se je dobava iz tujine zelo zmanjšala. Nekaj presežkov je le pri kumarah in krompirju,« pravi direktor KZ Krka Anton Prus.

V takih razmerah bi pričakovali, da se bodo odkupne cene zelenjave zvišale, a to za zdaj ostaja la pobožna želja pridelovalcev. »Cene so kljub pomanjkanju nižje od lanskih. Vsako leto se znižajo za kak odstotek. Trgovci plačajo toliko, kolikor so pripravljeni. Takega pomanjkanja spet ni, da ob zahtevah po višjih cenah zelenjave ne bi našli v tujini,« pravi Prus.

Na Dolenjskem je letina kljub zamiku, ki ga je povzročilo skoraj do konca marca trajajoče hladno vreme, dobra. Nekaj težav je bilo le spomladi s kristalko; ta je bila zaradi vremena slabše kakovosti in so je morali precej zavreči. Poleg krompirja, ki le težko konkurira cenejšemu iz uvoza, pa so se presežki pojavili še pri jagodah, pri katerih so letos zaznali izjemo letino. Težava je bila tudi v tem, da se je zaradi vremena obdobje zorenja jagod s treh ali štirih tednov skrajšalo na dva tedna, tako da je precej pridelka ostalo nepobranega. »Cena jagod preprosto ni prenesla stroška pobiranja, žal pa pri nas nimamo industrije, ki bi bila pridelek pripravljena odkupiti po primerni ceni in to potem predelati,« pravi Prus.

Več v Dolenjskem listu

B. B.