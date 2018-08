Klopotec so morali obnoviti

17.8.2018 | 10:00

Klopotec na prizorišče prinesejo člani MMK v spremstvu muzikantov, ki nobeno leto ne umanjkajo.

Tolsti vrh - Na Tolstem vrhu, priljubljeni vinorodni gorici v šentjernejski občini, že od leta 2002 postavljajo klopotec, ki odganja ptiče iz vinogradov. To lepo tradicijo ohranjajo in sinoči, na god sv. Roka, so člani Mokropoljskega kluba mučenikov (MKM), ki letos praznujejo 31 let delovanja, znova poskrbeli, da klopotec že poje.

Tako naznanja zorenje grozdja in bližajočo se trgatev - kot je bilo slišati od zbranih obiskovalcev, je sicer v teh krajih letos pustošila toča in bo pridelek manjši, »a se ne damo«.

Kot je običajno, je šentjernejski župnik g. Anton Trpin v podružnični cerkvici sv. Roka najprej daroval mašo, nato pa so se verniki in ostali zbrali pod cerkvijo, kamor so »mučeniki« v spremstvu muzikantov prinesli klopotec in ga postavili. Vse je potekalo brez težav, utečeno. Klopotec je zagnal Franc Šinkovec pod imenom Korenina.

Klopotec so mokropoljski mučeniki letos morali obnoviti, saj ga je lani precej uničil veter, sicer pa vsa leta sami skrbijo za njegovo vzdrževanje. Hranijo ga v bližnjem Rokovem kevdru.

Brane Penca - Kekec

Na dogodku, ki ga je pospremila tudi recitacija treh kitic Prešernove Zdravljice v izvedbi podžupana Janeza Selaka, je o sv. Roku in njegovem pomenu spregovoril Brane Penca (Kekec), ki to leto vodi »ablast« kluba, zbrane pa je nagovoril tudi Marjan Piletič.

Župnik Trpin, ki klopotec na tem mestu blagoslavlja že vseh 17 let, se je spomnil žal že preminulega Pavleta Turka, tudi člana Mokropoljskega kluba mučenikov in dolgoletnega predsednika Turističnega društva Šentjernej, kako rad je prihajal na Tolsti vrh.

Zbrane je nagovoril župan Radko Luzar z zanimivo željo - klopotec naj ne le varuje vinograde, ampak iz občine prepodi tudi vse zle misli in stvari. Nasmeh zbranih ni umanjkal…

Članice Društva kmetic Šentjernej so poskrbele za pogostitev z domačimi dobrotami, mučeniki so iz Rokovega kevdra prinesli vinsko kapljico in obiskovalci so še radi poklepetali in uživali v lepem poletnem večeru na krasni razgledni točki Tolstega vrha.

Besedilo in foto: L. Markelj

