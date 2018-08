Infri denar za začetek gradnje HE Mokrice

17.8.2018 | 11:30

Vizualizacije HE Mokrice (vir: spletna stran HESS)

Ljubljana, Krško - Vlada je na včerajšnji dopisni seji sprejela drugi rebalans poslovnega načrta javnega podjetja Infra za leto 2018. Z odobritvijo dodanih sredstev bo Infra v tem letu predvidoma dokončala izgradnja vseh ureditev po državnem prostorskem načrtu za HE Krško, z rebalansom pa je javnemu podjetju iz Krškega zagotovljen tudi denar za začetek gradnje HE Mokrice.

Predvidena so dela v sklopu dokončanja ureditev ob HE Krško zajemajo gradnjo čistilne naprave in kanalizacije Pijavško ter dokončanje gradnje pločnika v Brestanici, ki sta zadnji dve ureditvi, ki ju je treba dokončati ob zaključevanju vseh ureditev na HE Krško.

Rebalans poslovnega načrta pa bo omogočil tudi pričetek gradnje zadnje v nizu hidroelektrarn na spodjni Savi. Gre za gradnjo infrastrukturnih ureditev ter energetskih in infrastrukturnih ureditev na območju državnega prostorskega načrta za HE Mokrice. V ta namen bo Infra letos prejela 2,42 milijona evrov. S tem se pričenjajo aktivnosti na področju pridobivanja zemljišč, načrtovanja in pričetka izvajanja preliminarnih del za gradnjo HE Mokrice.

B. B.