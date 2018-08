Vlom v novomeško trgovino, v Črnomlju ob dragoceno kolo

17.8.2018 | 10:30

Danes ponoči je na mejni prehod Rigonce, na vstop v Slovenijo, pripeljal 63-letni voznik osebnega avtomobila iz Slovenije. Policisti so opravili mejno kontrolo in zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imel 0,82 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvi seznanili pristojno sodišče.

Vlomi in tatvine

V naselju Pod Trško goro v Novem mestu je neznanec v noči na 16. avgust skozi vrata vlomil v prodajalno in ukradel menjalni denar. Škode je za okoli 500 evrov.

V sredo ali četrtek je v kraju Trnje na območju Brežic neznanec izkoristil odsotnost oškodovanca in vlomil v stanovanjsko hišo. Našel in ukradel je 450 evrov.

V Metliki je nekdo v popoldanskih urah izkoristil krajšo odsotnost stanovalcev in skozi vrata vlomil v stanovanjsko hišo. Odnesel je denar in nakit, okoliščine pa policisti še preiskujejo.

Na Ulici Staneta Rozmana v Črnomlju je nekaj po 19. uri neznanec ukradel športno tekmovalno kolo, ki ga je oškodovanec za krajši čas pustil brez nadzora. Gre za športno kolo znamke Giant, model TCR C1 s črno rumenim okvirjem ter dodatno opremo. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 2000 evrov.

Maročani pod tovornjakom

Včeraj malo po 12. uri je na mejni prehod Metlika, na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila s priklopnim vozilom slovenskih registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled vozila ter na podvozju našli skrite tri državljane Maroka, ki so se skušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujce so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.