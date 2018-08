O umoru kriminalist s Komelom na grmskem gradu

17.8.2018 | 15:00

Mirt Komel

Novo mesto - Umori v deželah, kjer jih je malo, se precej razlikujejo od tistih v krajih, kjer so nekaj vsakdanjega, na primer v Ameriki. So tako rekoč literarni ali pa estetski, skrbno načrtovani. Tako najboljše kriminalne romane pišejo v Skandinaviji, kjer je umorov zelo malo. Tudi v Sloveniji je umorov malo, a ti niso taki, da bi o njih lahko na primer posneli film. Edini filmski lik med slovenskimi morilci bi lahko bil le Metod Trobec, ki mu je uspelo v literaturo priti z Balado o T. Svetlane Makarovič. Tako sta v uvodu v sinočnji literarni večer v okviru Novomeških poletnih večerov o romanu Medsočje razmišljala njegov avtor pisatelj in filozof Mirt Komel in kriminalist Goran Savič iz Evropskega inštituta za vedenjske študije in strokovnjak za ugotavljanje verodostojnosti izjav s poligrafom.

Na Mirta Komela je očitno zelo močan vtis naredila kultna televizijska serija iz začetka devetdesetih let prejšnjega stoletja Twin Peaks, kar se pozna tudi v zgradbi in dinamiki njegove zgodbe v Medsočju, kjer se prepletajo žanrsko zelo različne pripovedi od kriminalnih, preiskovalnih in psiholoških do komičnih, erotičnih in znanstvenofantastičnih. Z odgovorom na vprašanje voditeljice Jedrt Jež Furlan, ali je, ko je začel pisati, vedel, kdo je umoril vaško lepotico Magdaleno in jo v nevihtni noči golo razstavil na od strele razklani lipi sredi trga, je Mirt Komel pritrdil slutnjam bralcev, da tega dolgo niti sam ni vedel, Goran Savić, ki je bil pri pisanju kriminalnega romana Komelov strokovni svetovalec, pa je dodal, da on tega še zdaj ne ve.

Mirt Komel je zgodbo Medsočja postavil v Posočje, v Tolmin. V zgodbi mrgoli nenavadnih likov, posebnežev, kakršnih v tistem koncu ne manjka in se znajdejo tudi na spisku osumljenih umora, ki ga skupaj s superinteligentno inšpektorico Dante D. raziskuje novinar Erik Tlomm. Založba Goga, pri kateri je knjiga izšla, Komelov roman reklamira kot Tmin Peaks. Tmin je lokalno ime za Tolmin. Goran Savić je prepričan, da bi David Lynch, če bi tedaj poznal Slovenijo, nadaljevanko Twin Peaks snemal na Tolminskem, obenem pa Medsočje kot strokovno in učno literaturo toplo priporoča tudi dobrim kriminalistom. Slabi kriminalisti namreč po njegovem mnenju ne berejo.

I. Vidmar

