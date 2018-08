VIDEO: Akrapovičev testni voznik je robot

17.8.2018 | 12:30

Foto: Akrapovič

Ivančna Gorica - Durability Dyno, kot so pri ivanškem Akrapoviču poimenovali svojo najnovejšo pridobitev za testiranje izpušnih sistemov, je avtonomen stroj, ki v nadzorovanem okolju meri vzdržljivost izdelkov, ki prihajajo iz tovarne.

Naprava, dinamometer, je namenjena nabiranju kilometrov. Do zdaj so testiranja izpušnih sistemov za motocikle vključevala analizo vzdržljivosti na cesti in dirkalni stezi, z novo napravo pa lahko v podjetju izvajajo še več meritev v nadzorovanih pogojih. V novem prostoru lahko spremljajo različne parametre, kot so moč, protitlak in temperature. Kot poudarjajo v Akrapoviču, bodo s testiranji na cesti in dirkališču nadaljevali tudi v prihodnje, saj cenijo vtise in povratne informacije resničnega voznika, testiranje s pomočjo robota pa jim omogoča, da še naprej razvijajo izpušne sisteme, ki jih odlikujeta izjemna vzdržljivost in najvišja kakovost.

Popolnoma samostojen 200-kilovatni dinamometer za merjenje vzdržljivosti izpušnih sistemov ima samodejni sistem dovajanja goriva, zaradi česar motocikla ni treba ugašati. To omogoča daljša merjenja, na podlagi katerih lahko Akrapovičevi inženirji še podrobneje analizirajo vzdržljivost izpušnega sistema. Motocikel »vozi« popolnoma avtomatizirani robot z aktuatorjem ročice plina. Aktuator so zasnovali in izdelali v podjetju Akrapovič.

Na dinamometru je mogoče preizkušati motocikel pri različnih hitrostih in obremenitvah, opremljen pa je s popolnim naborom kamer in tipal ter številnimi naprednimi elementi, ki omogočajo najrazličnejše meritve vzdržljivosti, tudi pri hitrosti vetra do 200 km/h. Med drugim ima tudi zavidanja vreden sistem prezračevanja, ki v hladnih vremenskih pogojih odvečno toploto agregata motocikla uporablja za ogrevanje vstopnega zraka. Poleg tega dinamometer uporablja napreden 200-kilovatni elektromotor, ki električno energijo, ki nastane pri obremenitvi motocikla, vrača nazaj v sistem. S tem zagotavlja del energije, potrebne za delovanje sistema prezračevanja, so o najnovejši pridobitvi zapisali v Akrapoviču.

B. B.