Prenovljena Trdinova ulica

17.8.2018 | 16:00

Foto: Občina Črnomelj

Črnomelj - V Črnomlju so danes slovesno odprli prenovljeno Trdinovo ulico, ki je zdaj bogatejša za obnovljen vodovod in kanalizacijo, javno razsvetljavo in sodobnejšo cesto z opornim zidom. Z deli na dobrih 200 metrov dolgem odseku je občina Črnomelj začela konec lanskega leta, slabih 230.000 evrov vreden projekt pa je plačala iz svojega proračuna.

Otvoritveni trak so prerezali črnomaljska županja Mojca Čemas Stjepanovič, direktor tukajšnje Komunale Samo Kavčič in najstarejša prebivalka Trdinove ulice Nada Mirtič. Odprtje sta z glasbo popestrila Martina Mravinec in Marko Simčič, program pa je povezoval Jaka Birkelbach.

Občina Črnomelj je decembra lani v Trdinovi ulici pričela z obnovo gospodarske javne infrastrukture, ki je zajemala obnovo vodovoda v dolžini 210 m in kanalizacije v dolžini 227 m. Obnovo in dodatna dela na delu vodovoda ter dotrajanem opornem zidu, ki so se za potrebna izkazala naknadno, je prevzelo JP Komunala Črnomelj.

Ob obnovi ceste so postavili tudi pet uličnih svetilk. Telekom Slovenije pa je položil zaščitne cevi optične povezave.

