Vas ima ob turški lipi pravi mini park

18.8.2018 | 09:30

Betka Luštek in Radko Luzar sta odkrila informacijsko tablo pri znameniti turški lipi v Gorenjem Vrhpolju.

Gorenje Vrhpolje - Pevska skupina Gorjanski spev, vaški pevci iz Vrhpolja ter recitatorska Sara Rangus so pospremili slovesnost ob postavitvi nove informacijske table o t.i. turški lipi ter otvoritev ob ureditvi okolice ob njej. Dogodek sodi v sklop prireditev ob letošnjem Jernejevem.

To je tretja najdebelejša lipa na Dolenjskem.

Prostor pod znamenito vaško lipo je tako po besedah predsednice Turističnega društva Vrhpolje Betke Luštek zdaj postal mini park sredi vasi, primeren za druženja in sprostitev. Postavili so klopce, prvotna kamnita miza, od katere se je ohranil le podstavek, je dobila novo ploščo. Gre za četrto informacijsko tablo o dediščini kraja, ki jo želijo ohranjati in »prenašati na naslednje rodove, da bi čutili pripadnost in toplino te vasi,« je dejala Luštkova. Društvo ima v načrtu postavitev še nekaj novih informacijskih tabel.

Vrhpoljski vaški pevci so z veseljem zapeli nekaj lepih domačih pesmi.

Turška lipa - ime je po ljudskem izročilu dobila, ker so pod njo Turki, ki so v času turških vpadov večkrat prečkali Gorjance, na kamniti mizi pod lipo kuhali kavo - je bila tudi nekoč najpomembnejša točka v vasi. Pod njo so se zbirali hišni gospodarji in odločali o skupnih vaških zadevah, pod njo so se brali oblastni razglasi, srečevali so se prijatelji in zaljubljenci, nudila je senco popotnikom, otrokom prostor za igro, itd. Je nekaj posebnega, saj v obsegu meri 615 centimetrov in je tretja najdebelejša lipa na Dolenjskem. Njeno starost je zaradi votlega debla nemogoče ugotoviti, a na podlagi pričevanj domačinov bi lipa lahko štela tudi več kot petsto let.

Tretja najdebelejša lipa na Dolenjskem

Branko Lamut v pogovoru z Marjetko Rangus.

Kot je povedala Marjetka Rangus, voditeljica prireditve, je zaradi svoje izjemnosti naravni spomenik državnega pomena in za njeno zaščito skrbi območna enota Zavoda RS za varstvo narave Novo mesto. Prav njim gre zahvala, da so lipo, ki je v osemdesetih letih prejšnjega stoletja bila dobesedno »koš za odpadke«, rešili propada in jo obnovili.

A v TD Vrhpolje so želeli urediti tudi njeno okolico in s pomočjo Občine Šentjernej je to lani tudi uspelo. Poskrbeli so za ureditev in utrditev brežine, postavitev škarpe, ureditev parkirišč in namestitev varovalne ograje. Kot je na otvoritvi dejal župan Radko Luzar, so na občini z veseljem priskočili na pomoč, saj gre za eno najbolj dejavnih vasi in društev v občini, kjer krajani znajo stopiti skupaj.

Vrhpoljski vaški pevci so z veseljem zapeli nekaj lepih domačih pesmi.

Na prireditvi so sledile zahvale vsem zaslužnim, ki so pomagali pri postavitvi table in ureditve okolice turške lipe, med katerimi so tudi mnogi prostovoljci v vasi: Bojan Kovačič, Jože Grubar, Darko Brišar, Jože Franko in Boris Kovačič. Med gosti je bil tudi Branko Lamut, sin znanega slovenskega slikarja in grafika Vladimirja Lamuta, ki je deloval na Dolenjskem, in je tudi ovekovečil vrhpoljsko turško lipo. TD je slikarjev sin odstopil avtorske pravice, tako da je umetnikova fotografija oz. mnogim poznana razglednica lipe tudi na informacijski tabli.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija