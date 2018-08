Poslovilna vežica do novembra

18.8.2018 | 10:35

Tudi v Velikem Lipju bodo kmalu dobili novo poslovilno vežico. (Foto: R. N.)

Veliko Lipje - V sklopu praznovanja občinskega praznika Občine Žužemberk so v Šmihelu namenu predali novo poslovilno vežico, ki je bila dolgoletna želja tamkajšnjih krajanov. Občina sicer gradi tudi poslovilno vežico v Velikem Lipju, ki jo počasi končujejo in bo najverjetneje predana v uporabo do začetka novembra, pravi direktor žužemberške občinske uprave Jacques Gros.

»Na njej so narejeni groba gradbena dela, izolacija in zasip. V kratkem bomo začeli pleskarska dela in polaganje keramike, nato sledi še vgradnja stavbnega pohištva in notranje opreme ter ureditev okolice,« pojasnjuje. Občina načrtuje tudi obnovo vežice v Hinjah, poleg tega pa bodo v kratkem začeli širitev pokopališča na Dvoru oz. v Kotih. V načrtu je tudi ureditev območja za raztros pepela na pokopališču v Žužemberku, v nadaljevanju pa verjetno tudi na Dvoru, dodaja Gros.

R. N.