Sinoči Lumpert, drevi zaključni koncert

18.8.2018 | 12:05

Igor Lumpert, Boštjan Simon, David Binney in Tomaž Gajšt (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Festival Jazzinty je doživel vrhunec s sinočnjim koncertom v New Yorku živečega novomeškega rojaka Igorja Lumperta, predstavljenim kot večer superlativov, kot hommage Jazzintyju z glasbo, ki naj bi jo Lumpert napisal prav za to priložnost, predstavil pa naj bi jo s člani zasedbe, ki so bili bivši udeleženci, mentorji ali nastopajoči na delavnici in festivalu.

Igor Lumpert je v svojo tokratno skupino povabil svoje slovenske jazzovske prijatelje Boštjana Simona, ki se mu je na odru pridružil s klarinetom in sopran saksofonom, trobentača Tomaž Gajšta in Blaža Trčka z bass klarinetom, zasedbo pa so dopolnili letošnji mentorji delavnic Jazzinty David Binney (alt saksofon), kitarist Lage Lund, klaviaturist Fabian Almazan, Linda May Han Oh s kontrabasom in bobnar Owen Hart Jr.

Kot je v uvodu v koncert povedal Lumpert, je imela skupina pred nastopom le dve uri vaj, kar naj bi po njegovem zgledalo tako, kot bi šel zdajle na Kandijski most in skočil v Krko. Skok je uspel, skakalci ne le da so preživeli, pač pa so tudi navdušili občinstvo, ki si je ob koncu sicer zaželelo še kakšen dodatek, a sta bili le dve uri vaj za kaj takega očitno le premalo. Igor Lumpert je priložnost izkoristil tudi za predstavitev svoje zadnje plošče Innertextures: Eleven, ki jo je obiskovalcem koncerta ponudil tudi v nakup.

Letošnji Jazzinty festival in delavnice se bosta zaključila drevi na Muzejskih vrtovih s tradicionalnim zaključnim koncertom udeležencev.

I. Vidmar

