Mentorica v šovu Kmetija razpeta med Dolenjsko in Prekmurjem

18.8.2018 | 19:00

Nada Zorec med bujnim cvetjem, ki krasi njen dom. (Foto: J. A.)

Zagorica pri Velikem Gabru - Medtem ko te dni mnogi ugibajo, kdo so tekmovalci nove sezone Kmetije, pa je že popolnoma jasno, da je mentorica oz. gospodarica na njej Nada Zorec iz Zagorice pri Velikem Gabru, predsednica trebanjskega društva podeželskih žena Tavžetroža.

Prijatelji in znanci jo poznajo kot zelo energično žensko, ki nima težav s sprejemanjem izzivov. Na Dolenjsko jo je pred 24 leti iz Zasavja pripeljala ljubezen, ki ji je ime Tone. Ker je družabna, delovna, polna idej in zelo spretna pri peki najrazličnejših dobrot, se je kaj kmalu znašla med Tavžentrožami. Velja omeniti, da smo pred šestimi leti v mesečni prilogi Dolenjskega lista Živa predstavili njene slastne korenčkove štrukeljčke in korenčkov sok. Pleše tudi v folklorni skupini Večerna zarja, ki deluje pod okriljem Društva upokojencev Veliki Gaber.

RAZVILE BODO PRAPOR

Odkar je pred enim letom prevzela vajeti Tavžentrož, ji precej časa vzame tudi delo v društvu. »Organiziramo razstave, delavnice, ravno zdaj se pripravljamo na razvitje našega prvega prapora. Odločile smo se, da se bo to zgodilo prihodnje leto, ko bo društvo praznovalo 45 let,« pojasni sogovornica, ki je zelo ponosna na svoje društvene kolegice; teh je 280.

IMAJO MANJŠO KMETIJO

Ker v Zagorici z možem in mlado družino skrbijo za manjšo kmetijo, na kateri imajo 200 kokoši, obdelujejo vinograd z 950 trtami, njive in vrt, dela nikoli ne zmanjka. Tudi ne zato, ker ga vsi člani zelo dobro vidijo in veliko dajo na to, da uživajo domačo hrano.

»S snaho sva letos vložili že kakšnih 500 ali celo 600 kozarcev sadja in zelenjave. A ne Jasmina?« reče in se obrne k snahi, ki je ravno takrat zalivala bujno cvetje, ki krasi njihovo hišo. Jasmina ji pritrdi in doda, da se s taščo odlično razumeta. Da sta ena in druga skrbni pri domačih opravilih, je videti na vseh koncih: negovano cvetje, urejena hiša in okolica.

Čeravno je vsem jasno, da si vsi, ki imajo kmetije, težko utrgajo čas za potovanja, pa Zorčeva pove, da se oni vedno uspejo zorganizirati tako, da je to izvedljivo. Letos je bila s folklorno skupino že na Ohridu, pa z zborom, ki ga vodi predsednica Zveze kmetic Slovenije Irena Ule, na Portugalskem, lansko jesen sta šla z možem na križarjenje. Rada spoznava tuje dežele in ljudi. Dokler ji prerana smrt ni vzela sina, ga je pogosto obiskovala v Angliji, kjer je živel.

PRIJAVILA SE JE ZA GOSPODARICO

Na Kmetiji nosi drugačna oblačila kot doma. (Foto: M24/Marko Vavpotič)

In kako se je znašla na Kmetiji? Ko so na Pop TV objavili poziv, naj se prijavijo tekmovalci, je poslala prijavo, v kateri je zapisala, da se ona ne prijavlja kot tekmovalka, ampak kot gospodarica. Sledil je razgovor, poskusno snemanje in že je bila del šova.

»Moram povedati, da je ekipa Pop TV res vrhunska, v užitek mi je sodelovati z njimi,« poudari. Odkar snemajo, je razpeta med Dolenjsko in Prekmurjem. Vsakič, ko gre na kmetijo, v eno smer prevozi slabih 250 kilometrov. »Prav nič naporna se mi ne zdi ta vožnja, z veseljem to delam. Gledala sem prejšnje Kmetije, a z njimi nisem obremenjena, vsaka je svoja zgodba, vsaka ima svoje tekmovalce in vsaka drugačne mentorje.«

TAKA KOT V REALNOSTI

Pove, da se kot mentorica ne srečuje s tekmovalci, njena vloga v šovu je, da jim preko glave družine razdeli naloge in potem preveri, kako so jih opravili. Izkušenj s kmečkim delom ima veliko, ne le od sedaj, ona je dobesedno zrasla na podeželju. Rodila se je na kmetiji, kjer so obdelovali 24 hektarjev zemlje na 700 metrih nadmorske višine v bližini Zagorja ob Savi. »Doma smo vse delali ročno, kot otrok sem pasla živino,« prida. Tudi z različnimi karakterji ljudi ji ni težko delati, saj se je v svoji 30-letni karieri poštarice soočala z zelo različnimi situacijami.

Ker resničnosti šov še ni na sporedu, vanjo nismo vrtali o podrobnostih, je pa povedala, da je v oddaji taka, kot je sicer. »Vedno moraš biti realen in pošten, ne moreš vsega popljuvati in tisto, kar je dobro, je treba pohvaliti.«

Janja Ambrožič