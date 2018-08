Novo vozilo za gasilce iz Stranske vasi

19.8.2018 | 10:25

Trak na gasilskem vozilu so prerezali predsednica in poveljnik PGD Stranska vas ter semiška županja.

Stranska vas - Prostovoljno gasilsko društvo Stranska vas, ki je bilo ustanovljeno leta 1931, je bilo zadnje v semiški občini, ki je v okviru strategije razvoja občine od leta 2013 do 2018 dobilo novo opremo. Včeraj so namreč slovesno predali namenu novo gasilsko vozilo za prevoz moštva GVM-1. Kot je povedala predsednica društva Silva Žugelj, so si za novo vozilo prizadevali zadnjih pet let, do njega pa so prišli tudi s pomočjo sponzorjev in donatorjev.

Prisotne so pozdravili tudi poveljnik Gasilske zveze Semič (GZS) Tomaž Černe, predsednik GZS ter član upravnega odbora Gasilske zveze Slovenije Rudi Kofalt in semiška županja Polona Kambič, ki je bila tudi botrica vozila. Ne nazadnje je šlo za novo vozilo dve tretjini denarja iz občinskega proračuna. Županja je tudi predala ključe vozila poveljniku PGD Stranska vas Oliverju Jakofčiču, ta pa vozniku vozila Zvonku Vindišmanu. Novo pridobitev je blagoslovil namestnik semiškega župnika Anton Štrukelj.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

