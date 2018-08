Trčili osebno vozilo in kolesarka

19.8.2018 | 08:40

Včeraj ob 18.19 sta v naselju Dolenji Boštanj v občini Sevnica trčili osebno vozilo in kolesarka. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka. Reševalci NMP ZD Sevnica so poškodovano oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.

Gorelo korito za rože

Ob 16.17 je na Cesti svobode v Brežicah v bližini poslovnega objekta zagorelo plastično korito za rože. Gasilci PGD Brežice so požar pogasili.

Odstranili sršenja gnezda

Ob 17.20 so v naselju Sela pri Dobovi, občina Brežice, gasilci PGD Obrežje odstranili sršenje gnezdo iz podstrešja stanovanjskega objekta, ob 19.25 pa so sršenje gnezdo odstranili tudi iz stanovanjskega objekta v Slovenski vasi, občina Brežice. Sršenje gnezdo so ob 20.02 odstranili tudi gasilci PGE Krško iz stanovanjskega objekta v Gasilski ulici v Krškem.

Popolna zapora ceste

Cestno podjetje CGP Novo mesto obvešča o popolni zapori ceste 1334 Krško - Brežice ( od km 0.580-0.820) dne 19.8.2018 od 7. do 15. ure zaradi Kolesarska prireditve 16. Maraton po deželi cvička. Obvoz bo urejen po lokalnih cestah LK192181, LK192183 Kolodvorska ulica in LC 191091 Cesta 4. julija.

M. L.-S.