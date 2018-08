Podelili dva kostanjeviška zlatnika, en srebrnik in eno zlato plaketo

Letošnji občinski nagrajenci (od leve proti desni): Stane Tomazin - tudi v vlogi predsednika TD Kostanjevica na Krki, Viljem Punčuh in Mojca Jevšnik.

Kostanjevica na Krki - 16. avgusta, v spomin na prvo omembo mesta Kostanjevica na Krki v pisnih virih leta 1252, Občina Kostanjevica na Krki praznuje občinski praznik. Slavnostne seje občinskega sveta v samostanski cerkvi Galerije Božidarja Jakca so se poleg številnih občanov udeležili lokalni politiki, župani sosednjih občin, pa tudi novomeški škof msgr. Andrej Glavan ter seveda letošnji občinski nagrajenci.

Stane Tomazin (na desni)

Stane Tomazin in Viljem Punčuh

Zaradi mnogih promocijskih dejavnosti s področja vinogradništva in vinarstva v domačem in širšem okolju, za delo dolgoletnega vodenja Društva vinogradnikov Kostanjevica na Krki ter zavzetosti za prepoznavnost mesta in občine, je Občina Kostanjevica na Krki kostanjeviški zlatnik podelila Stanislavu Matiji Tomazinu. Med drugim je v Kostanjevico kar osemkrat pripeljal in vodil organizacijo največje prireditve dolenjskih vinogradnikov Teden cvička, bil aktiven pri prireditvi Festival vin vinorodne dežele Posavje leta 2006. Ob 750-letnici mesta, kjer je bil predsednik komisije za finance pri izvedbi praznovanja, je pridobil cepič potomke najstarejše vinske trte z Lenta, dal pobudo za mobilni vinski hram vinogradniškega društva ter za ponatis knjige Naš cviček Jožeta Likarja. Tomazin je tudi ustanovni član in prvi predsednik kostanjeviškega društva Domače koline, pa tudi ambasador cvička in član Cvičkovega dvora.

Podelitev kostanjeviškega zlatnika Viljemu Punčuhu.

Kostanjeviški zlatnik je za dolgoletnega osebna in društvena prizadevanja za ugled in napredek Kostanjevice na Krki prejel tudi Viljem Punčuh. V prostorih današnje kostanjeviške galerije je leta 1974 vzpostavil proizvodni obrat Iskre Šentjernej, ki je domačinom nudil zaposlitve, bil četrt stoletja vodja turističnega društva. V tistem času so zasadili okrasne rastline pri vodnjaki ob farni cerkvi, pa 88 lip v spomin na tedanjega predsednika Tita, turistično društvo je veliko naredilo za ureditev okolja, razpoznavnost in turistični razvoj - sprehajalne poti, kiosk za spominke, ocenjevali so urejenost vasi itd. Viljem Punčuh je tudi kot predsednik Prforcernhusa nadaljeval tradicijo ohranjanja žive kulturne dediščine, ki jo predstavlja Šelmarija. Več kot 20 let je prizadevno vodil krajevno organizacijo ZB NOB Kostanjevica na Krki ter bil ves čas aktiven tudi v čebelarskem društvu.

Mojca Jevšnik in župan Ladko Petretič.

Mojca Jevšnik in VD Kostanjevica na Krki

Kostanjeviški srebrnik je prejela kulturnica Mojca Jevšnik, in sicer zaradi izjemnega čuta do kulturne dediščine, povezovanja generacij, ker je več kot tri desetletja nepogrešljiva v kostanjeviškem kulturnem dogajanju in bogati kulturno življenje v občini in v šoli. Kot učiteljica glasbe od leta 1987 vodi dva pevska zbora in različne pevske skupine in sestave, ki na revijah prejemalo najvišje ocene. Je pobudnica humanitarnih koncertov, avtorica glasbenih predstav, z inovativnimi pristopi ji je uspelo, da je zborovsko petje privlačno za učence tudi v današnjem svetu.

V narodni noši sta se zavrtela brhka mladenka in mladenič.

Zlato plaketo Občine Kostanjevica na Krki za leto 2018 je prejelo pred 25 leti ustanovljeno Društvo vinogradnikov Kostanjevica na Krki, ki je vodilno v dosežkih med vsemi 32 društvi Zveze društev vinogradnikov Dolenjske. Vse od začetka skrbijo za izobraževanje vinogradnikov in vinarjev, ki imajo od leta 1999 lastni enološki laboratorij, pred petimi leti so pridobili mobilni vinski hram. Društvo je vseskozi aktivno v promociji vin, zlasti cvička, premore pa kar pet naslovov Kralja cvička, trije člani so bili imenovani za ambasadorje cvička, v svojih vrstah imajo tudi prvo cvičkovo princeso.

Župan o delu občine

Mlade osnovnošolske pevke, ki jim je ljudska pesem draga.

Zbrane je nagovoril direktor Galerije Božidarja Jakca Goran Milovanović, župan Ladko Petretič pa je podrobneje predstavil dosežke in pridobitve občine v zadnjem mandatu, ko jo vodi. V jeziku vremenoslovcev je spomnil, da so bila v dvanajstletni zgodovini samostojne občine tako obdobja stabilnega vremena, kot obdobja neviht in uničujočih neurij, kar pomeni, da je bilo veliko narejenega na področju infrastrukture in za boljše življenje občanov, a zlasti v zadnjem mandatu so bile težave, »ko je skupina svetnikov, ki je imela večino v občinskem svetu, začela gonjo proti meni in občinski upravi, za talca pa vzela celotno občino, saj je za dveletno obdobje zastalo investicijsko in društveno življenje, sam pa sem več mesecev okreval po možganski kapi,« je dejal župan.

Za lepo dobrodošlico gostov na prireditev je poskrbela kostanjeviška godba.

Nato je naštel projekte, ki so jih na osnovi leta 2015 sprejetega proračuna predlani in lani nadaljevali in zaključili, se osredotočil na tekoče delo in tudi na načrte v prihodnje. Župan Petretič je poudaril, da vseskozi delajo kot dobri gospodarji. Za dobro sodelovanje se je zahvalil vsem, s katerimi občina sodeluje, tudi društvom, podjetnikom, kmetovalcem, ter letošnjim nagrajencem.

Slavnostno sejo OS so z nastopi obogatili: Pihalni orkester Kostanjevica na Krki, pevka Neža Jurečič in kitarist Tadej Kraševec, pevec Marko Feguš ob harmonikarski spremljavi Uroša Polanca, pevska skupina OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki, Plesna skupina Harlekin, plesalca v narodnih nošah. Ob filmskih upodobitvah pomembnih ljudi, povezanih s Kostanjevico, so obiskovalci lahko podrobneje spoznali: Marijo Švalj, Jožeta Likarja, Ilko Vašte, Leopolda Potrebina, dr. Ivana Oražma, Marijana Špilerja, Franca Rabuseja in Josipa Ressla. Prireditev je povezovala Melita Skušek.

