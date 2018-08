Črnomaljci so praznovali

19.8.2018 | 12:25

Na krajevnem prazniku so še posebej uživali otroci.

Črnomelj - Krajevna skupnost Črnomelj, ki šteje kar 6.100 prebivalcev, ki živijo v Črnomlju, Dolenji vasi, Vojni vasi, na Vranovičih, Svibniku in Zastavi, praznuje 11. avgusta svoj praznik. V noči z 11. na 12. avgust 1941 je bil namreč pri vranoviškem mostu prvi belokranjski organiziran napad na sovražno italijansko vojsko. Črnomaljci so praznovali včeraj in sicer v Jurjevanjski dragi, medtem ko je bilo doslej praznovanje že po tradiciji na Gričku nad Črnomljem.

Sprememba prostora za praznovanje se je pokazala za pravilno, saj je v Jurjevanjsko drago prišlo veliko družin. Predvsem je bilo praznično za najmlajše, ki so se zabavali na napihljivih igralih in si ogledali otroško predstavo.

Na osrednji slovesnosti sta, prav tako po tradiciji, govorila županja Mojca Čemas Stjepanovič in predsednik krajevne skupnosti Črnomelj Jaka Birkelbach. Županja je naštela številne naložbe, ki so jih dokončali od zadnjega praznika, jih uresničujejo sedaj ali pa jih načrtujejo. Birkelbach pa je dejal, da je bilo v štiriletnem mandatu, ki se letos zaključuje, opravljenega veliko dela za dobrobit skupnosti. Med največjimi projekti je bilo otroško igrišče na Čardaku. Med manjšimi, a zato nič manj pomembnimi deli, pa so bila številna vzdrževalna dela na cestah, pomoč pri ureditvi športnega igrišča na Vranovičih in na Svibniku. Naštel je tudi številne projekte, ki so jim v zadnjem obdobju namenili precej pozornosti, časa in denarja.

V programu, ki ga je povezoval Rok Babič, so nastopile recitatorka Katja Kapele, pevka Katja Stariha in glasbenica Romana Vranešič.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

