Letos je letovalo 57 otrok

19.8.2018 | 13:40

Foto: arhiv OZ RK Kočevje

Kočevje - Območno združenje Rdečega križa Kočevje je tudi letos organiziralo zdravstveno letovanje otrok iz kočevske občine v Mladinskem zdravilišču in letovišču Debeli rtič. Enotedensko letovanje, ki se ga udeležujejo otroci, ki so čez leto pogosteje zboleli ali bili hospitalizirani, organizirajo že od leta 2002. Prvo leto se ga je udeležilo 45 otrok, letos pa se je letovanja, na katerem usposobljeni vodniki skupin skrbijo za kakovostno preživljanje prostega časa z dejavnostmi, ki pozitivno vplivajo na otrokov razvoj, udeležilo 57 otrok.

Program letovanja financira Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, delno ga financirajo iz donacij in sredstev, ki jih prispevajo starši otrok, če jim socialni položaj to omogoča, že od vsega začetka pa program letovanja otrok podpira tudi Občina Kočevje, letos v višini 3.500 evrov.

Vsako leto otroke na letovanju obiščejo tudi predstavniki kočevskega območnega združenja RK in tudi občine Kočevje. Letos sta jih obiskala sekretarka območnega združenja RK Kočevje Alenka Bunderla in podžupan Občine Kočevje Roman Hrovat. Otroke sta v imenu Občine Kočevje razveselila s sladoledom, otroci pa so se jima oddolžili s spominsko sliko.

M. L.-S.