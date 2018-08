FOTO: Srednjeveški dan na gradu Rajhenburg

19.8.2018 | 16:05

Brestanica - Srednjeveški dan na gradu Rajhenburg je včeraj ponovno privabil množico obiskovalcev, predvsem družine z otroki, za katere je bilo res dobro poskrbljeno, saj so jim organizatorji - brestaniško turistično in kulturno društvo ter Kulturni dom Krško - ponudili niz delavnic in prikazov.

V atriju gradu so tako nastajali ščiti in čelade, usnjene zapestnice, srednjeveški kovanci in še kaj. Otroci so se lahko učili pisati z gosjimi peresi in veščin akrobatike na svili, v kleti je bila delavnica srednjeveških plesov, na grajski zelenici pa srednjeveški vojaški tabor.

Srednjeveški dan se je zaključil z nastopom domače srednjeveške plesne skupine, viteškim turnirjem in drzno predstavo požiralcev ognja, ki so obiskovalcem pričarali pravljični zaključek dneva.

Besedilo in fotografije: B. Blaić

