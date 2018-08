V pol leta opravili 300 prevozov in 600 prostovoljskih ur

19.8.2018 | 17:10

Kočevje - Zavod Sopotniki, ki v Kočevju izvaja brezplačne prevoze starejših občanov od februarja letos, je v šestih mesecih delovanja opravil 300 prevozov, prostovoljci, ki občane vozijo, pa so opravili 600 prostovoljnih ur dela.

Kot navaja koordinatorka kočevske enote Sopotniki Anita Rauh, na mesec povprečno opravijo od 60 do 70 prevozov, kar odvisno od krajev, kamor vozijo, predstavlja približno od 1.000 do 1.500 km na mesec. Domala vsak dan vozijo starejše k zdravniku, pa tudi po nakupih v trgovine, k frizerju in na obiske prijateljev in svojcev, pot pa jih je do sedaj peljala že večkrat tudi izven meja kočevske občine - do Šmarjeških Toplic, Novega mesta, Celja in Trebnjega pa tudi do male vasice Suhor v občini Kostel.

Pohvalijo se lahko, kot pravi Rauhova, da imajo redne uporabnike, ki jih tedensko vozijo na določene lokacije. »Naši uporabniki so aktivni na različnih področjih, mi pa jim pri tem pomagamo, tako da jih tja lahko zapeljemo in potem varno pripeljemo domov. Uspeva nam tudi velik delež delitve prevozov. To pomeni, da lahko več uporabnikov zapeljemo skupaj, predvsem pri prevozih v Zdravstveni dom Kočevje in pa na daljše vožnje kot sta Novo mesto ali Šmarješke Toplice,« pravi Rauhova in dodaja, da se kljub že sedaj velikemu številu uporabnikov - imajo jih že 114 - še vedno širijo, s čimer pa se tudi potrjuje, da je storitev brezplačnih prevozov v občini Kočevje tisto, kar starejši občani potrebujejo.

Besedilo in foto: M. L.-S.