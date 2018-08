Mojstrovina Da Silve za prvo zmago Krčanov

20.8.2018 | 08:00

Krčani so se takole veselili prve zmage v letošnji sezoni. (Foto: m24.si)

Krško - Po porazu in treh zaporednih neodločenih izidih so nogometaši Krškega v 5. krogu državnega prvenstva zabeležili tudi prvo zmago. Na gostovanju v Murski Soboti so zmagali z 1:0, odločil zadetek je prispeval Marco Da Silva, ki je mojstrsko zadel iz prostega strela. Za Francoza portugalskih korenin je bil to drugi gol v letošnji sezoni.

Ekipi si v prvem delu nista uspela priigrati veliko priložnosti, iz katerih bi lahko zatresla nasprotnikovo mrežo. Še najbolj napeto je bilo v 19. minuti, ko je streljal Alen Kozar, a je bila obramba Krčanov na mestu. V 39. minuti se je za strel od daleč odločil Da Silva, domači vratar Dean Šafarić pa se je moral kar potruditi, da je žogo odbil.

A v 62. minuti je Safarić vendarle moral pobrati žogo iz svoje mreže. Da Silva je natančno izvedel prosti strel s kakšnih petindvajsetih metrov nekoliko z leve strani. Žogo je preko živega zidu poslal v levi zgornji kot nasprotnikovih vrat. Čeprav so Krčani v 74. minuti ostali brez Slavka Brekala, ki je zaradi drugega rumenega kartona moral iz igre, so uspeli zadržati vse nalete Mure do konca srečanja. Krčani se bodo v naslednjem krogu pomerili s kranjskim Triglavom.

Krka uspešna, Brežičani znova izgubili

Zmage so se v drugi slovenski ligi veselili tudi nogometaši Krke, ki so doma z 2:1 premagali ekipo Jadran Dekani. Novomeščane je v vodstvo v 23. minuti popeljal Luka Kambič, na 2:0 je na začetku drugega polčasa povišal Daniel Vujčić, štiri minute pred koncem pa so zadeli tudi gostje. Še tretji zaporedni poraz so zabeležili Brežičani, ki so na domačem igrišči z 2:1 izgubili z AŠK Bravo. Ljubljančani so povedli že v 5. minuti, a so Posavci dobrih deset minut zatem izid uspeli izenačiti na 1:1, zadel je Marko Jakolić. Zmago je gostujoči ekipi priboril Mustafa Nukić, ki je domačega vratarja premagal v 76. minuti. Krka je s sedmimi točkami četrta, Brežice pa so brez točke na zadnjem mestu prvenstvene lestvice.

R. N.