Klopotec v Smrekarjevem vinogradu

20.8.2018 | 09:10

Na sliki so (od leve proti desni): Franci Smrekar, Alojz Toplišek, Franci Matko in Miran Jurak.

Škocjan - V teh dneh so v marsikaterih vinogradih zapeli klopotci. Med številnimi vinogradniškimi društvi, ki so ta dogodek organizirali še posebej zanimivo in slovesno, je tudi Vinogradniško društvo Škocjan, ki je k postavitvi klopotca v Smrekarjevem vinogradu povabilo predstavnike vodstva Zveze društev vinogradnikov Dolenjske (ZDVD) in Vinisa.

Tako so klopotec zagnali kar trije predsednik: Franci Matko, predsednik Društva vinogradnikov Škocjan, Miran Jurak, predsednik ZDVD, in predsednik Zveze društev in vinogradnikov Slovenije - Vinis Alojz Toplišek.

Zbrani v Smrekarjevem vinogradu

Seveda ni naključje, da se je taka zasedba zbrala v škocjanski občini. Tamkajšnje vinogradniško društvo je namreč letos oddalo na ocenjevanje 46. Tedna cvička, ki je potekalo v Šentjerneju, največ vzorcev od 32 društev. Prav tako so največ vzorcev prispevali tudi za ocenjevanje vin zveze VINIS, t.i. državnega ocenjevanja vseh treh vinorodnih dežel.

Kot pove predsednik ZDVD Miran Jurak, je škocjansko vinogradniško društvo letos na tednu cvička prejelo največje število najvišjih priznanj, med njimi pa vinogradnik Franci Smrekar. Dosegel je eno veliko zlato, štiri zlate in eno srebrno medaljo. Tudi na ocenjevanju Zveze društev in vinogradnikov Slovenije - VINIS sta dva naslova prvaka kategorije šla v roke škocjanskih vinogradnikov: Marjana Oberča in Francija Smrekarja. Da so za slovesno postavitev klopotca izbrali Smrekarjev vinograd, torej ni naključje.

Klopotec zdaj tam že stoji in odganja ptiče, in verjetno bo tudi za to letošnja letina v vinogradu obilnejša in lepša.

L. Markelj, foto: TDVD

