Gorela odpadna embalaža

20.8.2018 | 07:00

Sinoči ob 20.37 uri je v industrijski coni ob Straški cesti v Novem mestu gorel kup odpadne embalaže in smeti. Požar so pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence. Posebne škode ni.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Ribnica med 8.30 in 12. uro.

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo:

- od 7.30 do 8.30 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VELIKA LAHINJA.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 10.00 do 13.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAGOMLJA VAS, izvod Vikendi.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7.30 do 10.30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRIŽE;

- od 11.00 do 13.30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RŽIŠČE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRAPREČE PRI STRAŽI.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 9.00 do 11.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KARTELJEVO na izvodu DOLENJE KARTELJEVO.

Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce električne energije na področju nadzorništva Mokronog, da bo prekinjena dobava električne energije:

- od 8.15 do 11.30 na območju TP Malkovec, Pavla vas, Trščina, Krsinji vrh, Škovec, Škovec dolina, Srednje Laknice, Srednje Laknice2;

- od 8.15 do 13.15 na območju TP Kladje Kal, Rupa in Gaberska gora;

- od 11.00 do 15.00 pa na območju TP Mirna roje 3 izvod Zgornja vrsta.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.