FOTO: 16. Kolesarski maraton po deželi cvička

20.8.2018 | 10:20

Kolesarski maraton po deželi cvička je v Krško privabil več kot 350 kolesarjev in kolesark iz vse Slovenije. (Foto: Dejan Županc)

Krško - Rekreativno kolesarsko društvo Krško je včeraj organiziralo že 16. Kolesarski maraton po deželi cvička. Za rekreativne kolesarje so pripravili tri kolesarske trase, dolge 70, 40 in 6 kilometrov, najmlajši in njihovi spremljevalci pa so se lahko podali na otroški Čričkov maraton. Udeležilo se ga je več kot 350 kolesarjev iz vse Slovenije, največ pa je seveda bilo domačih kolesarjev, je sporočila Anita Petrič iz RKD Krško.

Pokal za najstarejšega kolesarja je prejel 88-letni kolesar Danilo Pečnik iz Brežic, najstarejša udeleženka je bila Irena Berčon, Anže Podlesnik iz kolesarskega Kluba JB Team pa je prvi prečkal ciljno črto velikega maratona. Pokal za najhitrejšega na malem maratonu je prejel triatlonec Matic Močnik iz Športnega društva Posavje, ki v teh dneh odhaja na evropsko prvenstvo v triatlonu v Grčijo, pokal za najštevilčnejšo udeležbo na maratonu domača ekipa 30-ih kolesarjev Pokemon Alo Alo, je navedla Petričeva. Poleg čričkovega maratona so se najmlajši kolesarji lahko preizkusili na poligonu športnih priložnosti, ki ga je podprla Športna zveza Krško.

Kolesarje je pred startom pozdravil predsednik RKD Krško Branko Sikošek. Med udeleženci so izžrebali preko 50 nagrad in glavno nagrado gorsko kolo, ki ga je poklonil skupaj z društvom RKD Krško Matjaž Traven iz Kolesarskega centra Krško. Organizator se za pomoč zahvaljuje vsem donatorjem, prav tako redarjem, motoristom MK Ketna in Društvu ljubiteljev motorjev Matija Gubec, prostovoljcem, njihovim članom in zdravstveni službi, ki so poskrbeli za varnost vseh udeležencev, je še v sporočilu za javnost zapisala Anita Petrič in pridala, da RKD Krško že sedaj vabi kolesarje, da se tudi prihodnje leto na tretjo avgustovsko nedeljo udeležijo že 17. maratona.

M. Ž., Foto: Dejan Županc

