V azilnem domu so se spravili nanj

20.8.2018 | 11:35

Mohammad Qasim (Foto: J. A.)

Novo mesto - Dnevno poročamo o tem, kako policisti PU Novo mesto odkrivajo tujce, ki nezakonito prihajajo k nam čez zeleno mejo. Eno od teh poročil je dobilo naslednji sodni epilog: Pakistanca Mohammadeda Qasima je novomeška sodnica Mojca Hode obsodila na tri mesece zapora (v to kazen se všteva tudi pripor), plačati mora denarno kazen 500 evrov, poleg tega pa si je prislužil še izgon iz Slovenije za obdobje treh let.

Večina primerov, ko naša sodišča sodijo osebam zaradi nezakonitega spravljanja prebežnikov čez mejo, se nanaša na državljane, ki prihajajo iz držav nekdanje Jugoslavije. Navadno jih naši policisti primejo, ko imajo tujce v avtomobilih ali jih čakajo, da jih bodo naložili. Ta primer je poseben zato, ker je Qasim skupaj s še 13 Pakistanci v Slovenijo čez zeleno mejo prišel peš, in to čez most pri Rakovcu v Beli krajini.

Mednarodna zaščita

Po tistem, ko so jih 23. maja prijeli metliški policisti, je vseh 14 zaprosilo za mednarodno zaščito in nastanili so jih v azilni dom. Tam pa je kmalu prišlo do prepirov, saj naj bi ga 13 sodržavljanov, s katerimi je prišel iz Velike Kladuše, terjalo za denar, ki so ga njihove družine nakazale na posebne račune (za vsakega naj bi zahteval 500 evrov). Denar naj bi se sprostil šele po tistem, ko bi jih Qasim uspešno (to pomeni, da jih ne bi smeli prijeti policisti) pripeljal v Slovenijo, kar pa se ni zgodilo. Ker so tujci od tretje osebe, ki jo je obtoženi poklical, izvedeli, da lahko pozabijo na denar, če pa ga bodo njihove družine zahtevale nazaj, se lahko znajdejo v težavah, so se vsi sprli s Qasimom. Z njim so hoteli obračunati s pestmi, kar pa jim je varnostnik v azilnem domu preprečil in obvestil policijo.

Sedem od 13 razjarjenih Pakistancev je pričalo proti Qasimu, zato je postal osumljenec kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje. Izkazalo se je, da je člen v verigi tihotapcev ljudi z vzhoda na zahod. Sicer precej nepomemben, glede na to, da je pešačil kot preostali.

30-letni možakar je 23. maja pristal v priporu in stekel je kazenski postopek. Na predobravnavnem naroku prejšnji teden ga je seveda spremljal prevajalec. Ko je višji državni tožilec Bojan Avbar predstavil očitke iz obtožnice in povedal svoj predlog za kazensko sankcijo, je obtoženi rekel, da krivdo prizna, prav tako da sprejema kazen. Sodnica je sledila predlogu tožilstva in izrekla natančno tako kazen, kot jo je Avbar predlagal in je navedena v uvodu.

Obtoženčeva zagovornica Tatjana Ahlin, ki mu je bila dodeljena po uradni dolžnosti, je med drugim dodala, da je pred odhodom v tujino Qasim doma zaslužil okoli 150 evrov na mesec.

Nizka kazen

Sankcija se nam je zdela res mila, zato smo po izreku kazenske sankcije Avbarja vprašali, zakaj takšen predlog. »Iz razlogov, ki so na strani samega obtoženca. Izhaja iz okolja, kjer je zelo slabo zaslužil, živel je v najemniškem stanovanju, skrbel za tri otroke in ženo. Potem ga je pot peljala na zahod v lažnem upanju na boljše življenje. Ker ti prebivalci z vzhoda običajno nimajo nobenih dokumentov, si je izbral nezakonito pot. Denarja ni dobil on, organizatorji so ga deponirali nekje v Pakistanu in bi se sprostil šele takrat, ko bi prebežniki prišli na cilj.«

Članek je bil objavljen v Dolenjskem listu 16. avgusta 2018

Janja Ambrožič