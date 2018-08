Začetek Črnfesta uspešen, danes projekcija filmov in jutri predstava Zofija

Črnomelj - Festival dobre glasbe, hrane, gledališča, smeha in otroškega rajanja, ki je minuli četrtek odprl svoja vrata in bo trajal vse do 1. septembra, je v polnem zamahu. Začel se je z monokomedijo Jureta Ivanušiča, ki je zbrane v dvorani tamkajšnjega kulturnega doma popeljal skozi zgodovino glasbe - od kamene dobe do Rolling Stonesov, v petek je potekal košarkarski turnir v dvojicah, zvečer pa je Trg svobode napolnilo okoli 1200 obiskovalcev, ki so se zabavali v ritmih skupin Big Foot Mama, Tabu, Joker out in in Mrfy. Tudi nedelja je minila v znamenju košarke, tokrat trojic, danes pa bo ob 20.uri v grajskem atriju projekcija filmov iz Filmskih taborov.

Kot so sporočili organizatorji, je Filmski tabor Kolpa projekt ZIK-a Črnomelj, ki vsako poletje v Belo krajino privabi mlade filmarje z vseh koncev Slovenije. Na taboru v zgolj treh dneh nastanejo zanimivi kratki filmi, ki so svojevrsten dokument časa. Pobudnica tabora in mentorica, belokranjska rojakinja, režiserka Maja Weiss bo v pogovoru pripovedovala o zanimivostih iz filmskega sveta.

Jutri bo ob 20. uri črnomaljskem kulturnem domu gledališka predstava Zofija Gledališke skupine KBŠ pod vodstvom Nastasje Schweiger. Z njo obeležujejo 790 let od nastanka črnomaljske župnije in prve omembe Črnomlja kot naselja, za kar je zaslužna Zofija Višnjegorska. Igralci Gledališke skupine KBŠ bodo tako predvsem skozi smeh, solze, ples, petje in spletke povzeli ključna zgodovinska dejstva, jih aktualizirali in na srednji vek pogledali skozi sodobno perspektivo, so orisali v sporočilu za javnost.

Sreda bo namenjena najmlajšim, ki se bodo v grajskem atriju zabavali ob iskanju Zelenega škrata Ariela, četrtek pa bo kulinarično obarvan z vegansko kuharsko delavnico z Veganiko, zvečer pa bo koncert skupine TeoCollori & Momento Cigano.

Konec tedna bo znova v znamenju glasbe: v petek bodo tako obiskovalci lahko uživali v glasbi skupin U$IŁ, Suzi Soprano in The Mint, v soboto pa skupin TBF in Koala Voice. Sicer pa sobote ne bo zaznamovala le glasba, temveč tudi športni program. V Primostku v Big Berryu bo potekal Gravity Challenge, kjer bodo obiskovalci lahko plezali po prvi plezalni steni na reki.

