En motorist trčil v tovorno vozilo, drugi padel; spet prijeli 53 tujcev

20.8.2018 | 13:05

Foto: arhiv DL

Včeraj nekaj pred 18. uro je v Vinici 44-letni motorist iz Španije zaradi nepravilnega prehitevanja trči v tovorno vozilo, ki ga je vozil 34-letni voznik. V nesreči se je motorist lažje poškodoval. Uro kasneje so policisti prav tako obravnavali prometno nesrečo z udeležbo motorista pri Črnomlju. 63-letni motorist je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad motorjem, padel in se lažje poškodoval. Obema povzročiteljema nesreče so policisti izdali plačilni nalog.

Voznica trčila v kolesarko

O prometni nesreči z udeležbo voznice osebnega avtomobila in kolesarke so bili policisti obveščeni v soboto nekaj po 18. uri. Opravili so ogled in ugotovili, da je 67-letna voznica osebnega avtomobila vozila iz smeri Tržišča proti Boštanju. Pri naselju Laze je zapeljala na levo smerno vozišče in trčila v 59-letno kolesarko, ki je pravilno pripeljala iz nasprotne smeri. Kolesarka je po trčenju padla in se huje poškodovala. Policisti bodo po zaključeni preiskavi zoper povzročiteljico nesreče na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Pijan in brez izpita

Med kontrolo prometa v Krškem so policisti v soboto ustavili voznika avtomobila Volkswagen golf. Ugotovili so, da 50-letnik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je pod vplivom alkohola. V litru izdihanega zraka je imel 0,85 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah seznanili pristojno sodišče.

Napihal in še grozil

Brežiški policisti so v noči na nedeljo v Velikih Malencah zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus vozniku osebnega avtomobila. 41-letni kršitelj je imel v litru izdihanega zraka 0,85 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo. Kršitelj je med postopkom policistom grozil, zato nadaljujejo s preiskavo in bodo o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo.

Lastniki na dopustu, vlomilec doma

V Metliki je neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev, ki so bili na dopustu in skozi vrata vlomil v stanovanjsko hišo. Odtujil je denar in nakit.

Tri tisočake škode

V noči na soboto je v Čužnji vasi nekdo skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Odnesel je zlat nakit in denar ter povzročil za okoli 3.000 evrov škode.

Zakaj je pustil denarnico v avtu?

Na parkirnem prostoru gostinskega lokala v okolici Trebnjega je v noči na nedeljo nekdo vlomil v avtomobil in ukradel denarnico z denarjem, dokumenti in bančno kartico. Lastnika je oškodoval za 500 evrov.

Izginili žlebovi

S strehe objekta v Gabrju je neznanec ukradel 27 metrov bakrenih žlebov in povzročil za 800 evrov škode.

Prijeli 53 tujcev

Policisti so od petka do danes pri opravljanju nalog varovanja državne meje na območju Bele krajine in Posavja izsledili in prijeli 53 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s tujci, 40 državljani Pakistana, štirimi državljani Afganistana, tremi državljani Iraka in šestimi državljani Irana še niso zaključeni, je sporočila Alenka Drenik s PU Novo mesto.

J. A.