Aleksander Zupančič zapušča Komunalo Brežice

20.8.2018 | 17:00

Aleksander Zupančič (Foto: G. R., arhiv DL)

Brežice - Aleksander Zupančič zapušča Javno podjetje Komunala Brežice, ki ga je vodil od njegove ustanovitve, so danes sporočili iz brežiškega javnega podjetja. Zupančič bo poslovno pot nadaljeval na drugem področju, več pa bo povedal v sredo na novinarski konferenci.

Zupančič ocenjuje, da je v dobrih šestih letih vzpostavil uspešno, stabilno, vzorno in prepoznavno podjetje, sedaj pa bo svojo poslovno pot nadaljeval na drugem področju in se posvetil razvoju novih vsebin.

Za projekte ozaveščanja občanov na področju varovanja okolja in naravnih virov je brežiška Komunala prejela več nagrad in priznanj, prav tako tudi na področju kakovosti odnosov med zaposlenimi in podjetjem. Lani je bilo na izboru Zlata nit absolutni zmagovalec, letos je bilo uvrščeno med tri najboljše zaposlovalce v kategoriji srednje velikih podjetjih v Sloveniji, prejelo pa je tudi posebno priznanje za starejšim najbolj prijazno podjetje v državi.

Preteklo leto so na odlagališče odložili 142 ton odpadkov, kar je 96 odst. manj kot pred sedmimi leti, ko je bila ta količina 4335 ton, vsi preostali odpadki pa se sedaj reciklirajo, so sporočili iz Komunale in dodali, da v tem letu zaključujejo naložbe v nove poslovne prostore in se jim znova obeta rekordno poslovno leto.

M. Ž.