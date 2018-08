Do optike končno tudi Mirnčani

20.8.2018 | 16:00

Štefan Velečič nam je pokazal, kako poteka polaganje optičnega kabla na Mirni.

Mirna - Občina Mirna bo letos uredila kar nekaj odsekov lokalnih cest v skupni dolžini skoraj dva kilometra. Med drugim bodo preplastili tudi nekatere ulice na Mirni in da ceste kasneje ne bi spet razkopavali, je občina že pred meseci na Telekom Slovenije naslovila dopis, da se ob tej priložnosti položi tudi optični kabel za kasnejše morebitne priključitve občanov na širokopasovno omrežje.

Pred leti, ko je konzorcij sedmih občin, med njimi tudi občina Mirna, gradil odprto širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij, sta iz projekta izpadli naselji Mirna in Zabrdje. Kot pojasnjuje župan Dušan Skerbiš, je do tega prišlo, ker sta že imeli kabelsko povezavo. »A zdaj se ta zadeva popravlja, kajti občani Mirne bodo imeli možnost priključitve na optiko,« pravi župan in dodaja, da imajo po vseh preostalih vaseh razen Zabrdja možnost priključitve na širokopasovno omrežje.

Na Mirni so ponekod že položili optični kabel, po nekaterih ulicah pa ga bodo v naslednjih dneh. »Izvajalec ga vstavlja v vse ceste na levi strani Mirne, kjer je novo naselje, da potem, ko bomo izvedli preplastitev, ne bo več posegov v samo asfaltno površino,« razloži Skerbiš. Cevi za optični kabel bodo položili tudi tam, kjer bodo ceste preplastili v prihodnjih letih po prednostnem vrstnem redu. Naložbo v celoti financira Telekom Slovenije. »Stala bo kar nekaj 100.00 evrov, saj vemo, da so bili ti posegi vedno dragi. Gre za kar precejšnje območje, zato investicija ni zanemarljiva. Telekomu se zahvaljujem, da so nam prisluhnili,« je zadovoljen župan. Sočasno se pogovarjajo tudi s podjetjem Dana, ki je upravljavec vodovodnega sistema, da bodo ponekod položili nove oz. zamenjali dotrajane cevi.

Občina je pred dnevi pod novim stanovanjskim območjem na Mirni uredila odsek ceste, ki je za zdaj še makadamski.

Ko bodo položili optični kabel in obnovili vodovodno omrežje, se bodo lotili ureditve cest. Za letos načrtujejo preplastiti devet odsekov. »Večina teh je v naselju Mirna, v nadaljevanju pa tudi odseki drugje, in sicer bo prišel na vrsto makadamski odsek v Volčjih Njivah, preplastili pa bomo tudi javno pot na območju Gomile,« pojasnjuje Štefan Velečič iz občinske uprave. Investicija je vredna okoli 170.000 evrov, od tega bodo 104.000 evrov pridobili od države po 23. členu zakona o financiranju občin. Kot poudarja Velečič, je obnova teh odsekov nujna, kajti ceste so bile asfaltirane že pred mnogimi leti, nekatere celo že pred 35 leti in jih je zob časa že pošteno načel. Dela naj bi izbrani izvajalec zaključil do sredine oktobra.

Velečič ob tem dodaja, da je občina pred dnevi zaključila ureditev 130 metrov dolgega odseka makadamske ceste nad stanovanjskim kompleksom v Rojah. Služila bo kot dostop do zemljišč novega stanovanjskega območja na Mirni, kjer je občina šest parcel že prodala, enajst pa je še prostih. Na občini so prepričani, da bodo tudi te kmalu našle novega lastnika.

Članek je objavljen v aktualni, 33. številki Dolenjskega lista z dne 16. avgusta.

Rok Nose