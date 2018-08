Avto na bok, motorist v jarek

20.8.2018 | 19:55

Ob 17.47 je na cesti od Novega mesta proti Srebrničam, občina Novo mesto, voznica z osebnim vozilom zapeljala s ceste in se prevrnila na bok. Gasilci GRC Novo mesto so odklopili akumulator, s tehničnim posegom odprli vrata vozila in izvlekli voznico, nudili pomoč policiji pri usmerjanju prometa, postavili vozilo na kolesa in počistili cestišče. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovano osebo oskrbeli na kraju.

Ob 14.40 je v naselju Gornji Lenart, občina Brežice, motorist zapeljal v obcestni jarek in se pri tem poškodoval. Reševalci NMP Brežice so voznika na kraju ustrezno oskrbeli in prepeljali v UC SB Brežice.